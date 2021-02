Adrien Fourmaux estreia-se com um WRC no Rali da Croácia

O jovem francês da M-Sport/Ford, Adrien Fourmaux, que recentemente passou a estar debaixo da ‘asa’ da Red Bull, vai fazer a sua estreia ao mais alto nível, leia-se no WRC, no Rali da Croácia que se realiza entre 22 e 25 de abril: “A minha época 2021 começou bem no Rallye Monte-Carlo com o segundo lugar no WRC2. Agora o objetivo é estar de novo na luta pela vitória no Rali do Ártico/Finlândia, onde prossigo a minha campanha no WRC2. Os meus olhos também estão firmemente fixos na preparação para a minha estreia no WRC, num evento novíssimo, o Rally da Croácia, o que pretendo que seja o primeiro passo de uma longa carreira ao mais alto nível no mundial. Estou realmente entusiasmado por estar a dar o passo para a WRC este ano e por seguir o caminho que os meus heróis de rali tomaram no passado.”, disse o piloto francês, que como preparação do Rali de Portugal deste ano, esteve o ano passado no Rali Terras d’Aboboreira, prova que esteve quase a vencer, não fosse o seu navegador cometer um erro de principiante: o controlador passou-lhe a carta de controlo para a mão e o navegador esqueceu-se que ainda não era a sua hora. Resultado, perdeu o rali por causa disso.