Adrien Fourmaux de WRC no Rali Safari | AutoSport

Já é conhecida a próxima prova de Adrien Fourmaux com um World Rally Car. Depois das boas prestações nos ralis da Croácia e Portugal, o primeiro de asfalto, o segundo na terra, o francês corre na Sardenha de Rally2 e regressa a um WRC no Safari Rally do Quénia. Não há grandes surpresas na lista de inscritos, a Toyota leva os seus habituais quatro carros, Dani Sordo corre no terceiro Hyundai i20 Coupe WRC, ao invés de Craig Breen. Lorenzo Bertelli também regressa. Este é um forte sinal de que a M-Sport quer contar com Fourmaux em 2022.

Ao Dirtfish, Malcolm Wilson disse algo que não deixa dúvidas: “O Safari tem um acordo de três anos com o WRC, por isso é um evento do qual precisamos de Adrien para obter experiência”, disse, alegando no entanto estar a ‘repartir’ as provas de Fourmaux com Teemu Suninen.