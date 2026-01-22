Adrien Fourmaux: da medicina aos ralis, em busca da 1ª vitória no WRC

Adrien Fourmaux inicia a sua segunda época na Hyundai com a ambição de converter o seu potencial em vitórias, superando os erros do passado. O piloto francês, agora com 30 anos, procura a consistência necessária para lutar pelos primeiros lugares no WRC.

Adrien Fourmaux parte para a sua segunda época com a Hyundai, a precisar de converter o potencial em vitórias e evitar os “erros de juventude” que lhe custaram caro no passado. É evidente que o francês é rápido, mas ainda sente a pressão do primeiro triunfo, que parece iminente, mas que, por um motivo ou outro, ainda não se concretizou.

Após destacar-se na M-Sport Ford com cinco pódios em 2024, o francês decidiu juntar-se à Hyundai, enfrentando as dificuldades da equipa. Não se intimidou por ter ao lado dois Campeões do Mundo, Thierry Neuville e Ott Tänak, e fez o seu trabalho, embora tenha cometido alguns erros pontuais.

Agora, aos 30 anos, Fourmaux encara a sua terceira época completa na principal categoria do WRC com o objetivo de transformar o potencial em resultados concretos. É hora de evoluir em consistência para lutar por vitórias. Alexandre Coria volta a ser o seu copiloto.

Fourmaux tem uma trajetória invulgar no desporto motorizado. Formado em medicina e a caminho de se tornar cirurgião, optou por abandonar a carreira médica para se dedicar a tempo inteiro aos ralis há cerca de uma década. Apaixonado pelo Rali Monte-Carlo desde criança, onde assistia como espetador, o francês partilha agora o mesmo carro com aquele que outrora admirava, Thierry Neuville.

Com 72 participações no Mundial de Ralis, nove pódios e 37 vitórias em especiais, Fourmaux é apontado como um dos talentos da nova geração francesa e aposta em conquistar o primeiro triunfo absoluto em 2026. Após competir pela M-Sport entre 2019 e 2024, o piloto liderará agora a Hyundai ao lado de Thierry Neuville.

Na antevisão da prova inaugural da época, o Rali Monte-Carlo, Fourmaux expressou entusiasmo e confiança: “Estou muito motivado por voltar a este rali com o Hyundai i20 N Rally1. É um evento único, com condições imprevisíveis, e exige um carro equilibrado e fácil de conduzir em todas as superfícies.”

O francês destacou ainda a importância das condições meteorológicas: “Tem nevado bastante nos Alpes do Norte, por isso espero enfrentar neve. O nosso objetivo é claro – queremos vencer. Se há um rali para ganhar, é este.”