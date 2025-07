Adeus a Claudio Bortoletto, figura emblemática do automobilismo italiano

Morreu Claudio Bortoletto, uma figura lendária dos ralis italianos e internacionais, particularmente associada ao icónico Jolly Club. Bortoletto deixou a sua marca na história dos ralis, sendo reconhecido pela sua paixão, dedicação e pelo seu papel fundamental no sucesso de uma das equipas mais carismáticas do desporto motorizado.

O Jolly Club, sob a liderança de Roberto Angiolini, e a influência e o trabalho de Bortoletto, tornou-se sinónimo de excelência e entusiasmo nas pistas e ralis. A sua contribuição para a equipa e para o desporto motorizado em geral é inegável, tendo sido uma peça chave na conquista de inúmeros triunfos e na formação de gerações de talentos.

Claudio Bortoletto será lembrado não só pelos seus feitos profissionais, mas também pela sua personalidade vibrante – o típico italiano – e pelo seu espírito contagiante. O seu legado claramente perdurará na memória de todos os que tiveram o privilégio de o conhecer e trabalhar com ele, e Martin Holmes muitas vezes nos falou da sua liderança e de como era uma peça fundamental da sua organização. A sua liderança inspirava confiança e lealdade.

Neste momento de luto, o mundo do desporto motorizado perde um dos seus grandes nomes. A sua paixão e o seu impacto no automobilismo serão eternamente recordados.

A HISTÓRIA DO JOLLY CLUB, ONTEM E HOJE – CLIQUE AQUI

PERFIL PROFISSIONAL

Protagonista no cenário internacional do automobilismo desde 1975, inicialmente como director desportivo do Jolly Club, e posteriormente como especialista na organização e gestão de eventos automobilísticos. Possui um conhecimento aprofundado dos regulamentos técnicos, desportivos e promocionais da FIA e do promotor do Campeonato Mundial de Ralis, além de um conhecimento significativo das ferramentas de marketing e da procura de parceiros privados, graças às inúmeras relações consolidadas ao longo dos anos.

Perfil de Claudio Bortoletto

De 1975 a 2000

Iniciou a sua jornada em 1975, integrando a equipa Jolly Club, uma referência do grupo Fiat Lancia no mundo do automobilismo nacional e internacional da época. Em pouco tempo, tornou-se diretor-desportivo e chefe de equipa. Sob a sua liderança, o Jolly Club venceu cerca de 160 corridas internacionais, inúmeros campeonatos italianos e europeus, e 2 campeonatos mundiais, formando campeões como Miki Biasion, Didier Auriol e muitos outros. Geriu e venceu com a equipa Martini Racing o sexto campeonato mundial para a Lancia com o Delta HF Integrale. Para além dos ralis, também se destacou em pista, com a estreia de Ivan Capelli na F1 com a Ags Jolly Club, e com os protótipos Lancia Lc2 a vencerem no Campeonato Mundial de Endurance com Michele Alboreto, Riccardo Patrese e Elio de Angelis.

De 2001 a 2013

Trabalhou na Aci Sport como responsável pelos ralis do Campeonato Italiano. Após um breve intervalo de um ano com uma equipa que participou no Campeonato Mundial de Ralis, regressou ao mundo da Aci como membro da equipa que organiza o Rali do Campeonato Mundial, desempenhando várias funções, desde a segurança com o delegado da FIA, passando depois para o cargo de assistente da direção, logística, relações com as equipas e, finalmente, direcção comercial em nome da Aci Sport Spa (Grupo Automobile Club d’Italia), organizadora do evento.

Foi membro da Comissão de Ralis da CSAI, membro do Grupo de Trabalho no Projeto Jovens da CSAI e, desde 2013, membro da Comissão FIA WRC (o órgão máximo da FIA no que diz respeito ao automobilismo mundial).

De 2014 a 2017

Organização do Projeto Aci Team Italia (diretor da equipa)

Campeonato Mundial Aci Team Italia (diretor da equipa)

Alfa Romeo desenvolvimento Giulietta TCR (diretor da equipa)

Equipa organizadora do Rali Itália Sardegna WRC

De 2018 a 2022

Director de vendas mundiais da TM Performance

Director comercial da KM Holding

Equipa organizadora do Rali Itália Sardegna (WRC)

Desenvolvimento de atividades comerciais na China

De 2022 até hoje

Desenvolvimento do projecto Maserati Mc 20 GT2

Team Manager Maserati Corse

Equipa organizadora do Rali Itália Sardegna (WRC)