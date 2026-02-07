Acidente afasta Yuki Yamamoto do Rali da Suécia

Piloto japonês sofre despiste em testes de pré‑evento e falha segunda prova da temporada

Yuki Yamamoto está fora do Rali da Suécia, segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, após um despiste ocorrido durante os testes de preparação, na sexta‑feira. O piloto japonês e o navegador irlandês James Fulton saíram da estrada e, após observação médica, foram aconselhados a descansar, ficando impossibilitados de competir na prova que se realiza na região de Umeå.

Yamamoto iniciou a época no Rali de Monte Carlo, onde foi forçado a abandonar no último dia quando seguia na zona pontuável do WRC2. Integrado no programa de jovens talentos da Toyota desde 2022, o japonês compete atualmente num carro Rally2, depois de duas temporadas ao volante de um Renault Clio Rally4.

Em 2025, obteve o seu melhor resultado mundialista com o quinto lugar no WRC2 do Rali da Finlândia e um pódio no campeonato finlandês. O início da presente temporada, no entanto, não tem corrido de feição.