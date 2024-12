A14 de Fernando Alonso quer levar Diego Ruiloba ao WRC: Sports&You parceira…

A A14 Management é uma empresa de gestão de pilotos fundada pelo bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, há cerca de três anos, tem no seu portfólio pilotos como Gabriel Bortoleto, brasileiro que recentemente assinou com a Sauber para a temporada de Fórmula 1 de 2025, e agora anunciou a sua primeira incursão fora das pistas, onde vai tentar levar Diego Ruiloba ao WRC, numa colaboração da empresa de Fernando Alonso com a portuguesa Sports&You.

É muito interessante não só a ida da A14 Management para os ralis, pois significa que veem potencial na modalidade para gerir a carreira de pilotos, bem como a ligação à Sports&You, numa parceria que pode abrir caminhos interessantes. Sem dúvida, um orgulho para Portugal.

Como se percebe, com este jovem talento espanhol, a A14 Management dá os seus primeiros passos numa outra categoria do desporto automóvel, os ralis: “Acreditamos que não há ninguém melhor do que Diego para nos representar. Ruiloba fez parte da equipa FA Racing e-Sports há vários anos e é presença habitual no @museoycircuitofa para sessões de treino. No entanto, este acordo não teria sido possível sem o apoio dos nossos amigos e parceiros da @sportsandyou_official. Com eles, trabalharemos para encontrar a melhor estratégia para o futuro de Diego nas próximas épocas, depois dos excelentes resultados alcançados em 2024.” escreveu a A14 Management nas suas redes sociais. Claramente, o objetivo é o WRC, como deixaram bem expresso na sua mensagem.

Recorde-se que Diego Ruiloba começou na Peugeot Rally Cup Ibérica em 2022, que venceu, como prémio fez o supercampeoanto de Espanha de 2023, foi Campeão Júnior, e foi segundo este ano no campeonato espanhol, sempre com o Citroën C3 Rally2 da Sports & You.