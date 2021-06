A tecnologia nunca venceu o Rali Safari

Verdade insofismável: a tecnologia nunca venceu realmente o Safari. Quase desde o princípio da prova, foram os carros mais simples e as equipas menos sofisticadas quem conseguiu ganhar. Quando Joginder Singh venceu o evento em 1974 e 1976, estava ao volante de um Mitsubishi Colt, que era bem mais lento que a oposição e certamente um carro que nunca poderia esperar ganhar fora da África, talvez com exceção da Austrália, nos velhos tempos.

A Peugeot venceu a prova em 1975 e 1978, com o 504, um carro que era muito mais simples que os seus rivais. De uma certa forma, a Peugeot que foi ao Quénia era mais sofisticada que os próprios organizadores. Durante as longas noites de Nairoibi, era hábito os jornalistas ficarem à espera junto ao Marshalls, que era o importador local da Peugeot, para saberem o que tinha acontecido durante o rali. No Marshalls, encontravam uma informação muito mais precisa e fidedigna do que aquela que os próprios organizadores eram capazes de dar.

Em 1984, pela primeira vez um carro com motor turbo [Toyota Celica] venceu o Safari, cinco anos depois de isso ter sucedido numa prova do WRC na Europa. A primeira vez que um carro com quatro rodas motrizes ganhou a prova foi em 1987 [Audi 200 Quattro], seis depois de ter acontecido o mesmo na Europa!

PALMARÉS

1953 – Não houve vencedor oficial. Alan Dix/Johnny Larsen (VW ‘Carocha’ 1.131cc) e Doug Airth/Raymond Collinge (Standard Vanguard) foram os menos penalizados.

1954 – Vic Preston/D.P. Marwaha (VW ‘Carocha’)

1955 – Vic Preston/D.P. Marwaha (Ford Zephyr)

1956 – Eric Cecil/Tony Vickers (DKW)

1957 – Gus Hofmann/Arthur Burton (DKW)

1958 – Não houve vencedor oficial. Arne Kopperud/Kora Kopperud (Ford Zephyr II), na Lion Class e Morris Temple-Boreham/Mike Armstrong (Auto Union 1000), na Leopard Class, foram os menos penalizados.

1959 – Bill Fritschy/Jack Ellis (Mercedes-Benz 219)

1960 – Bill Fritschy/Jack Ellis (Mercedes-Benz 219)

1961 – John Manussis/Bill Coleridge/David Bekett (Mercedes-Benz 220SE)

1962 – Tommy Fjastad/Bernhard Schmider (VW 1200)

1963 – Nick Nowicki/Paddy Cliff (Peugeot 404)

1964 – Peter Hughes/Bill Young (Ford Cortina GT)

1965 – Joginder Singh/Jaswant Singh (Volvo PV 544)

1966 – Bert Shankland/Chris Rothwell (Peugeot 404)

1967 – Bert Shankland/Chris Rothwell (Peugeot 404)

1968 – Nick Nowicki/Paddy Cliff (Peugeot 404)

1969 – Robin Hillyar/Jock Aird (Ford Taunus 20M RS)

1970 – Edgar Herrmann/Hans Schüller (Datsun 1600 SSS)

1971 – Edgar Herrmann/Hans Schüller (Datsun 240Z)

1972 – Hannu Mikkola/Gunnar Palm (Ford Escort RS1600)

1973 – Shekhar Mehta/Lofty Drews (Datsun 240Z)

1974 – Joginder Singh/David Doig (Mitsubishi Lancer 1600 GSR)

1975 – Ove Andersson/Arne Hertz (Peugeot 504)

1976 – Joginder Singh/David Doig (Mitsubishi Lancer 1600 GSR)

1977 – Björn Waldegaard/Hans Thorszelius (Ford Escort RS1800)

1978 – Jean-Pierre Nicolas/Jean-Claude Lefèbvre (Peugeot 504 V6 Coupé)

1979 – Shekhar Mehta/Mike Doughty (Datsun 160J)

1980 – Shekhar Mehta/Mike Doughty (Datsun 160J)

1981 – Shekhar Mehta/Mike Doughty (Datsun Violet GT)

1982 – Shekhar Mehta/Mike Doughty (Datsun Violet GT)

1983 – Ari Vatanen/Terry Harryman (Opel Ascona 400)

1984 – Björn Waldegaard/Hans Thorszelius (Toyota Celica TC Turbo)

1985 – Juha Kankkunen/Fred Gallagher (Toyota Celica TC Turbo)

1986 – Björn Waldegaard/Fred Gallagher (Toyota Celica TC Turbo)

1987 – Hannu Mikkola/Arne Hertz (Audi 200 Quattro)

1988 – Miki Biasion/Tiziano Siviero (Lancia Delta Integrale)

1989 – Miki Biasion/Tiziano Siviero (Lancia Delta Integrale)

1990 – Björn Waldegaard/Fred Gallagher (Toyota Celica GT-Four ST165)

1991 – Juha Kankkunen/Juha Piironen (Lancia Delta Integrale 16V)

1992 – Carlos Sainz/Luis Moya (Toyota Celica Turbo 4WD)

1993 – Juha Kankkunen/Juha Piironen (Toyota Celica Turbo 4WD)

1994 – Ian Duncan/David Williamson (Toyota Celica Turbo 4WD)

1995 – Yoshio Fujimoto/Arne Hertz (Toyota Celica Turbo 4WD)

1996 – Tommi Mäkinen/Seppo Harjanne (Mitsubishi Lancer Evo III)

1997 – Colin McRae/Nicky Grist (Subaru Impreza WRC’097)

1998 – Richard Burns/Robert Reid (Mitsubishi Carisma GT Evo IV)

1999 – Colin McRae/Nicky Grist (Ford Focus WRC)

2000 – Richard Burns/Robert Reid (Subaru Impreza WRC’99)

2001 – Tommi Mäkinen/Risto Mannisenmäki (Mitsubishi Lancer Evo 6,5)

2002 – Colin McRae/Nicky Grist (Ford Focus WRC 02)