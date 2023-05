“A situação é dura, e muito complexa, temos que fazer algo no WRC”, Cyril Cyril Abiteboul | AutoSport

Muito se tem falado de tecnologia no WRC, se deve ser ‘este’ ou ‘aquele’ sistema a introduzir no futuro a curto prazo do WRC, mas em declarações ao AutoSport, Cyril Abiteboul, Chefe de Equipa da Hyundai MotorSport foi muito mais longe no que é a sua visão para o momento do WRC e o que pode e deve ser feito para alterar o atual estado das coisas. Falou-se de formatos de prova, das histórias que o WRC deve criar para interessar muito mais o público que que atualmente, e termina dando como exemplo o que a F1 fez para dar o salto que deu nos últimos anos. Quando lhe perguntámos que passos devem ser dados para melhorar o WRC, Abiteboul ‘pegou’ logo no formato: “Penso que devemos começar pelo formato das provas, o fim de semana é demasiado longo, penso que talvez se pudesse diminuir um pouco a quilometragem e dar mais estrutura porque a 6ª feira é igual a sábado chegamos a domingo fica tudo à espera da Power Stage a poupar pneus, e a quinta-feira, é pouco claro para que serve. Eu penso que todos os dias deviam ter um storyline.

Isso é algo que a F1 faz muito bem, que passa pelo ir construindo o interesse do fim de semana, ter histórias em desenvolvimento todos os dias.

Nos ralis temos a quinta-feira, que não conta, depois a 6ª feira é igual a sábado, desta forma como se alimentam os media e por consequência o interesse do público? Temos que ter uma narrativa para cada dia, por exemplo ter uma qualifying stage, na 6ª feira, ter um dia muito longo no sábado, e dar pontos em todos os troços no domingo, coisas simples como essa, não sei pode haver outras ideias, mas sei que temos de ter uma visão fresca da dinâmica do fim de semana.

Eu penso que as pessoas estão com consciência de que algo tem de ser feito. Sou de opinião que a F1 está a fazer ‘despertar’ para todos as outras disciplinas do motorsport que nada deve ser tomado como garantido.

Há 10 anos a F1 corria com bancadas vazias em muitos lados e muita gente dava pouco pelo futuro da F1, mas vejam onde a F1 está agora. Não é só criar um precedente de como é possível mudar as coisas para melhor, mas igualmente mostra que o campeonato tem potencial para ganhar ‘market share’ e audiências junto das novas gerações e se ficarmos parados, na verdade andamos é para trás. Portanto penso que há um senso de emergência de que alguma coisa tem de ser feita. Vejam, perdemos 20 a 30 % dos Rally1 entre o ano passado e este. E como vai ser o próximo ano? tem que ser feito alguma coisa. Estou super do lado da FIA e o Promotor do WRC e não quero criar antagonismo, temos uma parceria com eles, estamos na cama com eles, temos que fazer com que as coisas resultem. A situação é dura, e muito complexa”, disse Cyril Abiteboul..