A semana em que o Rali de Portugal se esqueceu do cronÃ³metro: Marc Duez (BMW M3) em 1989

A Lancia ganhou o Rali de Portugal, mas o BMW M3 da Fina ganhou o povo: o show de Marc Duez que o tempo nÃ£o apaga

Na histÃ³ria do Rali de Portugal, hÃ¡ vitÃ³rias que se apagam com o tempo e prestaÃ§Ãµes que se tornam imortais. Em 1989, enquanto a “armada” da Lancia dominava a classificaÃ§Ã£o com o pragmatismo clÃ­nico dos Delta Integrale, e trÃªs carros no pÃ³dio, um piloto belga e um carro de traÃ§Ã£o traseira roubaram o coraÃ§Ã£o de milhares de portugueses. Marc Duez, ao volante do icÃ³nico BMW M3 E30 com as cores da Fina, assinou aquela que Ã©, ainda hoje, recordada como uma das prestaÃ§Ãµes mais espetaculares de sempre em solo nacional.

O â€˜Showmanâ€™ que ignorou o cronÃ³metro

Num rali onde a eficÃ¡cia da traÃ§Ã£o integral era a regra para vencer, Marc Duez decidiu seguir outro caminho: o do puro espetÃ¡culo. Preparado pela Prodrive, o M3 branco e azul nÃ£o seguia a linha reta. Nas mÃ£os de Duez, o carro parecia passar mais tempo de lado do que de frente, abordando os ganchos do AutÃ³dromo do Estoril, onde comeÃ§ou logo a dar nas vistas, com derivas controladas que desafiavam a lÃ³gica da fÃ­sica, algo que melhorou ainda mais nos dias seguintes, jÃ¡ nos troÃ§os de terra de Fafe, Ponte de Lima, Viseu ou Arganil. E fez um tempo no pÃ³dio, em Armamar, e vÃ¡rios no Top 5.

O som metÃ¡lico do motor de 2.3 litros, levado ao limite, ecoava nas serras, anunciando a chegada do “belga voador”. Para o pÃºblico que se amontoava perigosamente na berma da estrada, pouco importava se Duez perdia segundos em cada “atravessadela” â€” o que contava era a audÃ¡cia de domar uma “besta” de traÃ§Ã£o traseira em pisos de terra e asfalto com aquela mestria.

Uma vitÃ³ria moral acima do 5Âº lugar

Embora tenha terminado num honroso 5Âº lugar da geral (numa prova vencida por Miki Biasion), a prestaÃ§Ã£o de Marc Duez foi a verdadeira “vencedora moral” da ediÃ§Ã£o de 89. O impacto foi tal que, dÃ©cadas depois, as imagens daquele BMW M3 a serpentear as estradas portuguesas continuam a ser vistas no Youtube como padrÃ£o de referÃªncia para o que define o espÃ­rito do rali: a ligaÃ§Ã£o emocional entre a mÃ¡quina, o piloto e o adepto.

“Se houvesse uma classificaÃ§Ã£o reservada ao espetÃ¡culo, Marc Duez teria vencido com uma distÃ¢ncia astronÃ³mica”, costumam dizer os veteranos que viveram esses dias.

A passagem de Duez por Portugal em 1989 nÃ£o foi apenas uma prova desportiva; foi uma performance de derrapagem artÃ­stica sobre rodas. O BMW M3 da Fina tornou-se um sÃ­mbolo de uma era onde o prazer de conduzir e o deleite de quem via passavam Ã frente da ditadura dos tempos, imortalizando Marc Duez como um dos maiores â€˜Showmanâ€™ que o Rali de Portugal jÃ¡ viu.