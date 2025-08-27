A resposta fundamental que vai ser dada pelo WRC, em 2027

O WRC prepara-se para uma mudança radical. À luz dos últimos anos, é inevitável apontar um cenário preocupante no Mundial de Ralis, dado o parco interesse das marcas na competição, que agora são apenas três no topo da pirâmide dos ralis. Falar de crise talvez seja um exagero, pois um desporto com uma base de fãs tão forte e fiel como os ralis dificilmente passará por momentos verdadeiramente críticos. Mas não se pode menosprezar o perigo do momento e a importância dos novos regulamentos.

2027 – ano da revolução

2027 será um ano crucial para os ralis. Será definido um novo conjunto de regulamentos que, resumindo de forma demasiado simplista, representa um passo atrás a nível tecnológico. E o automobilismo anda sempre de mão dada com a tecnologia. Não obstante essa relação intrínseca, por vezes é necessário repensar o equilíbrio de forças. Se automobilismo e tecnologia são quase sinónimos, é preciso ponderar cuidadosamente quanta tecnologia queremos e os efeitos da sua aplicação, ou não.

O WRC entendeu que a tecnologia híbrida era necessária para atrair mais marcas e arriscou um conjunto de regulamentos que, no papel, permitiam dizer que os carros eram híbridos. Mas, na prática, o sistema não tinha nada de inovador e tornou-se apenas um sorvedouro de dinheiro sem interesse para as marcas e para o espetáculo. O interesse diminuto das marcas pelo mundial de ralis manteve-se, apesar do esforço em introduzir uma tecnologia, dita, mais amiga do ambiente. Poucas marcas, uma competição que, apesar de espetacular, peca no ingrediente mais apetecido das corridas: as grandes rivalidades promovidas por lutas acirradas pelos títulos.

Primeiro passo da simplificação sem efeitos

Deu-se um passo atrás recentemente com a remoção dos sistemas híbridos, mas o cenário mantém-se e os reguladores do desporto, assim como os promotores, chegaram à conclusão óbvia de que era preciso fazer mais. E neste caso, mais é menos. Pegando no que de tão bem se tem feito nos Rally2, os responsáveis pelo desporto apontam para classes unificadas: os novos carros WRC27 e os atuais carros Rally2 passam a competir na mesma classe, lutando por vitórias e pelos títulos mundiais.

WEC como exemplo

Para uns trata-se de uma opção lógica e imperativa, para outros é um retrocesso que não agrada. Mas é uma estratégia que já foi usada recentemente com sucesso. O caso do WEC é talvez fonte de inspiração para a decisão tomada. O Mundial de Resistência vivia dias cinzentos, com poucas marcas interessadas em investir nos espetaculares LMP1. Houve necessidade de um retrocesso e apostou-se nos Hypercars e nos LMDh, estes últimos sendo versões de chassis LMP2.

Muito se falou dos tempos em Le Mans e do retrocesso a nível tecnológico… a verdade é que o WEC vive um momento de vitalidade absolutamente espetacular, com oito marcas atualmente na categoria principal e com mais duas a preparar a entrada. A simplificação e a redução de custos salvaram o WEC. A F1 também se salvou com a aplicação de um limite orçamental que acabou com os orçamentos faraónicos e permitiu às equipas, pela primeira vez, ganhar dinheiro, atraindo investimento a um ritmo nunca antes visto e agora aposta em unidades motrizes mais simples para a nova era de 2026.

Uma janela de oportunidade

O WRC vai tentar aplicar uma fórmula parecida à do WEC… menos custos, menos complexidade, na esperança de atrair mais marcas, uma vez que a lista de Rally2 é bastante extensa. Ao baixar o nível, permite-se também que pilotos locais possam montar projetos para competir no Mundial. Os Rally2 que vemos nos ralis portugueses passarão a ser elegíveis para o Mundial de Ralis (tentando reproduzir o que a filosofia TCR tentou fazer).

WRC poderá servir de exemplo para o resto do mundo do automobilismo

Esta regulamentação, além de ser fundamental para o WRC, vai permitir, de uma vez por todas, responder a uma questão fulcral quando se prepara uma nova regulamentação: Qual deve ser o foco? Espetáculo ou tecnologia?

Numa sondagem recente, o AutoSport questionou os leitores se a F1 devia focar-se mais no espetáculo, na tecnologia ou numa complementaridade entre ambos. 67,3% votaram numa mistura ponderada de tecnologia e espetáculo. Mas a proposta atual do WRC vai permitir entender se o automobilismo depende assim tanto da tecnologia para despertar interesse. É legítimo apontar que o público da F1 é algo diferente do público dos ralis, mas a raiz da paixão de ambas as “fações” é igual: velocidade, emoção e talento. A forma como são servidas é que muda.

Se o WRC melhorar, o motorsport tira uma conclusão fundamental

Em 2027 o WRC faz uma aposta clara: quer mais espetáculo, mais marcas, mais pilotos, mesmo que os carros sejam mais lentos e até menos espetaculares. Se a fórmula resultar, a FIA e os promotores poderão ter uma resposta definitiva: apesar das marcas clamarem por desafios técnicos e os fãs quererem ficar maravilhados com soluções inovadoras, no final, uma competição bem promovida, bem organizada, com bons pilotos, muitas marcas e lutas intensas sobrepõe-se a um campeonato que, apesar de tecnologicamente mais avançado, atrai menos marcas e, por conseguinte, menos pilotos.

Menos evolução, mas mais emoção?

E essa resposta poderá ter influência nas regulamentações do futuro, incluindo a F1, dando razão à FIA que, pela voz do seu presidente, quer simplificar ainda mais o mundial de Fórmula 1. O sucesso do WRC poderá ditar definitivamente a aposta ponderada e cautelosa em novas tecnologias.

Tal pode ser visto como um retrocesso para a indústria automóvel, pois haverá cada vez menos tendência em dar passos tecnológicos importantes, mas talvez permita que as marcas tenham mais abertura em gastar em campeonatos menos onerosos, mas mais apelativos ao público, permitindo que essa indústria floresça. 2027 é um ano importante para o WRC, mas também para o desporto motorizado. Uma nova era pode ficar oficializada: a era da simplificação, com a tecnologia a cair para segundo plano.