À procura da nova Michele Mouton: conhecidas as três finalistas do Beyond Rally

O Programa de Desenvolvimento de Pilotos Femininos do Beyond Rally revelou as três finalistas que garantiram um cobiçado lugar no Rali da Europa Central (17 a 20 de outubro) ao volante de Ford Fiesta Rally3s da M-Sport Poland.

Após uma intensa avaliação de três dias, que terminou quarta-feira, 18 de setembro, na M-Sport Poland, em Cracóvia, Lyssia Baudet (Bélgica), Suvi Jyrkiäinen (Finlândia) e Claire Schönborn (Alemanha) superaram a intensa concorrência de 12 outras candidatas para dar o próximo passo com a iniciativa e disputar a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

A partir daí, o derradeiro prémio de uma época no Campeonato do Mundo Júnior da FIA de 2025 está em jogo para uma concorrente sortuda, um sonho tornado realidade para qualquer aspirante a piloto de ralis.

Lançado no início deste ano pela WRC Promoter, o Programa de Desenvolvimento de Pilotos Femininos, composto por três partes, faz parte da iniciativa ‘Beyond Rally’ e foi concebido para aumentar a representação feminina nos níveis mais elevados dos ralis e proporcionar um trampolim para as pilotos emergentes.

Quinze concorrentes de todos os cantos do mundo reuniram-se na sede da M-Sport Polónia, em Cracóvia, para iniciar uma análise rigorosa das suas capacidades. Cada piloto foi posta à prova, avaliada e pontuada em todos os aspetos do desporto. Enfrentando uma série de desafios exigentes, o primeiro dia consistiu em avaliações das capacidades mediáticas, da capacidade técnica e da condição física.

O segundo dia consistiu em avaliações das aptidões de condução em asfalto e da capacidade de pacenote, antes de o programa passar para a gravilha para as avaliações finais de hoje.

Depois, o júri independente, composto por um vasto leque de especialistas de várias áreas do desporto, teve a invejável tarefa de selecionar apenas três pilotos para passarem à fase seguinte do Programa. Após muita deliberação do júri, os felizes vencedores foram anunciados.

Embora cada participante possa orgulhar-se de ter chegado a esta fase do programa, os finalistas destacaram-se entre a concorrência, demonstrando um talento excecional e dedicação para levar as suas carreiras para o próximo nível e tirar o máximo partido da fase seguinte, a oportunidade de disputar uma ronda do WRC no Fiesta Rally3. Os finalistas terão um teste pré-evento antes do Rali da Europa Central e trabalharão em sincronia com a M-Sport Poland para se prepararem para a prova.

Iniciando a sua carreira nos circuitos, Lyssia Baudet fez a transição para os ralis em 2022 e garantiu o quarto lugar no Clio Trophy Belgium na sua época de estreia. A ADAC Opel Electric Rally Cup acenou em 2024 para a belga de 21 anos: “É incrível, sinto-me como se estivesse num sonho, mas sei que é apenas o início da aventura e que tenho muito trabalho a fazer, mas estou pronta para isto e estou muito grata”, disse Baudet. “Gostaria de felicitar os outros candidatos, o nível foi muito elevado. Foi uma oportunidade fantástica para todos nós”.

Oriunda da Finlândia, Suvi Jyrkiäinen, de 24 anos, foi outra a iniciar a sua carreira de piloto nos circuitos, passando rapidamente para o Campeonato Finlandês de Ralis e passando duas épocas ao volante de um Ford Fiesta na Taça das Senhoras Finlandesas: “Bem, estou sem palavras”, comentou Jyrkiäinen. “Estava contente com a minha condução ao longo dos dias, mas não tinha a certeza se as outras coisas eram suficientes, mas estou muito feliz. É realmente incrível, não me consigo imaginar lá no WRC, mas talvez se perceba dentro de alguns dias.”

A carreira de Claire Schönborn começou na Taça ADAC Slalom Youngster, onde se sagrou vice-campeã, antes de optar por se concentrar nas subidas de montanha na Alemanha durante vários anos. A partir daí, a jovem de 25 anos foi para a ADAC Opel Electric Rally Cup: “Claro que estou muito feliz, não pensei que me tivessem escolhido, estou sem palavras, parece um sonho”, comentou. “Há tantas raparigas com tanta experiência em ralis, por isso o nível era muito elevado. Não pensei em ser a escolhida entre as três raparigas, por isso, sim, estou muito feliz.”