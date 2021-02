A prenda de Markku Alén: guiar um WRC atual…e de 2022

Markku Alén fez 70 anos e quer a Hyundai Motorsport, Toyota Gazoo Racing e M-Sport Ford, todas lhe disponibilizam um carro para testar no fim do ano. Quem o sugeriu às equipas foi o DirtFish, e como se pode calcular, Alén não podia ter ‘recebido’ melhor prenda: “Não sei o que dizer, são notícias incríveis. Sempre quis conduzir um destes carros. Não me importa qual, mas obrigado a todos pela oferta. Os carros de hoje são lindos. Fantásticos de se ver, tão rápidos e incríveis. Como o Grupo B, mas como da noite para o dia em comparação com os carros atuais.

A última vez que guiei um WRC foi o Volkswagen Polo em Panzerplatte, mas isso já foi há alguns anos. Obrigado à DirtFish”. Mas ainda havia mais, é que Malcolm Wilson foi ainda mais longe: “Digam ao velhote que vamos tornar o seu sonho realidade. Digam-lhe que pode vir até Greystoke e conduzir o carro atual e o novo carro de 2022”!