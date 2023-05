A Pirelli e o Rali de Portugal: “Atenção ao troço de Góis…” | AutoSport

Uma grande variedade de pisos, da areia ao alcatrão, com mudanças rápidas dentro da mesma especial, mas sobretudo sulcos profundos que em algumas especiais podem criar sérios problemas à suspensão, rodas e a todo o carro, como aconteceu no ano passado. É isto que resulta da análise pós-reconhecimentos efetuada pelos engenheiros da Pirelli, que confirmam o Rali de Portugal como uma espécie de “universidade das provas de terra” no campeonato, em que nada é dado como garantido.

Para a Pirelli, o dia mais duro de toda a prova confirma-se, tal como no ano passado, na sexta-feira, especialmente na passagem da tarde, que é mais longa do que a da manhã, porque acrescenta o troço de Mortágua, e com condições geralmente piores do que em 2022. A Pirelli alerta ainda para as numerosas zonas dos troços, acidentados, com a presença de pedras na estrada e o elevado desgaste dos pneus. O troço mais difícil parece ser a SS5, que está repleta de pedras, com secções caracterizadas por sulcos profundos.

Mesmo no sábado, a etapa da manhã é mais curta do que a da tarde, que é a mais longa de todo o rali (76,02 km). A abrasividade do piso diminui globalmente em relação ao dia anterior, tal como o desgaste dos pneus. Todas as provas especiais têm secções de asfalto. Prevê-se mais humidade do que na sexta-feira (que será 100 por cento seca). A SS 10-13 apresenta um total de três quilómetros de asfalto e um troço empedrado, com as condições do piso a piorarem durante a tarde.

As quatro especiais de encerramento apresentam condições de piso com abrasividade média. A prova mais exigente promete ser a SS 18, com inúmeras secções de gravilha solta e a presença de lama.

Os regulamentos prevêem a atribuição de 24 e 8 pneus, respectivamente, para a primeira e para a segunda opção, aos quais devem ser acrescentados 4 pneus para o shakedown, no composto escolhido pela equipa.

Para o WRC2 e WRC3 estas categorias de carros, as atribuições são de 22 e 8 pneus para o prime e option, respectivamente, aos quais deve ser adicionado um conjunto para o shakedown.

FOTO @World