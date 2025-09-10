A Megalogística do WRC: uma corrida contra o tempo na América do Sul

O Mundial de Ralis de 2025 enfrenta um dos seus maiores desafios logísticos: a realização de duas provas consecutivas na América do Sul, separadas por apenas uma semana. Após o sucesso do Ralido Paraguai, onde Sébastien Ogier e Vincent Landais, da Toyota, conquistaram a vitória, a atenção vira-se agora para o Rali do Chile, que se aproxima a passos largos, testando a capacidade de resposta das equipas num cenário de alta pressão.

Complexa coreografia logística para a Toyota Gazoo Racing

Para a Toyota Gazoo Racing, a gestão de uma dupla jornada transcontinental exige um planeamento meticuloso e uma execução impecável. O processo começou muito antes do primeiro rali, com uma combinação de transporte marítimo e aéreo para deslocar todos os veículos e equipamentos.

Inicialmente, nove contentores marítimos, que incluíam os cinco carros de reconhecimento da equipa, uma cozinha, duas oficinas e um contentor de peças sobresselentes, iniciaram a sua viagem para o Paraguai a 13 de junho. Mais tarde, a 14 de agosto, quinze contentores de carga aérea, transportando os carros de rali, levantaram voo. Todo este complexo processo é coordenado pela DHL, parceira logística da equipa.

À chegada ao Paraguai, e após o transporte para o parque de assistência de Encarnación, uma equipa de dez elementos dedicou três dias à montagem das impressionantes estruturas temporárias da Toyota. Estas incluíam tendas para os cinco GR Yaris Rally1, áreas de hospitalidade e edifícios para o pessoal de operações. Um processo que, após as celebrações da 102.ª vitória da Toyota no WRC, levou apenas um dia a ser desmontado.

Reconstrução e preparação intensiva dos veículos

Antes que os carros pudessem competir no Chile, foi necessária uma fase de reconstrução e preparação intensiva, realizada ainda no Paraguai. Durante três dias, uma força de trabalho composta por 25 técnicos, sete especialistas, três engenheiros e quatro coordenadores de equipa dedicou-se à renovação da frota de cinco GR Yaris Rally1.

Este processo, meticuloso e exigente, envolveu a utilização de 25 caixas de ferramentas, 12 macacos, painéis de carroçaria sobresselentes, transmissões e motores. Em cada carro, nove painéis principais da carroçaria puderam ser substituídos, e tanto o motor como a transmissão foram removidos e remontados.

Concluído este esforço hercúleo de três dias, todo o equipamento foi embalado para uma viagem de 2.400 km por estrada até Concepción, a cidade anfitriã do Rali do Chile Bio Bío. À chegada, o “lar” temporário da Toyota será novamente erguido, preparando-se para mais 16 troço que completarão a dupla jornada sul-americana do WRC.

A capacidade de gerir uma operação desta magnitude, com a precisão e a eficiência demonstradas pela Toyota Gazoo Racing, sublinha não só a excelência técnica no desenvolvimento dos veículos, mas também a mestria logística que sustenta o desporto motorizado de alta competição, transformando o transporte e a manutenção numa verdadeira arte estratégica.