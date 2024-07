A idade e os ralis: Loeb fez o 1º rali aos 23 anos, Rovanpera foi Campeão no WRC aos 22…

Cada vez parece haver mais pressão e desafios dos jovens pilotos de ralis, por exemplo com o recente caso de Martins Sesks. É normal haver comparações entre gerações no WRC, mas continua a ser mais importante o talento do que a idade nos ralis.

Como exemplo, vamos dar um nome acima de qualquer suspeita: Sébastien Loeb, que tem uma carreira que começou tardia, mas é de muito sucesso.

Entre a juventude e experiência, é como quase tudo na vida, é preciso equilíbrio.

A dinâmica dos jovens talentos nos ralis é boa, mas os feitos dos ‘velhotes’ não devem merecer menos atenção.

Nos últimos tempos tem-se falado muito de jovens nos Rally1 e a sua dificuldade em lá chegar. Juntando-se a isso a exibição de Martins Sesks no Rali da Polónia, o tema voltou à baila, com comparações mais ou menos recentes com outros, que não conseguiram singrar.

A verdade é que hoje em dia parece haver uma pressão forte para a chegada de jovens ao escalão mais alto do WRC, só que a maioria esquece-se de algo muito importante, é que, sem ir mais longe, há 10 anos, tínhamos 17 pilotos de 4 quatro equipas oficiais, mais duas semioficiais, e ainda duas privadas e hoje temos três equipas oficiais com um mínimo de oito pilotos a correr e um máximo de 10.

A grande diferença está aqui, pois hoje em dia os custos de correr nos Rally1 são quase inacessíveis para a montagem de projetos privados que abram espaço a pilotos que pretendam fazer carreira ao mais alto nível. Por exemplo, a oportunidade de Martins Sesks surgiu com ‘apoio’ do Promotor do WRC.

Esta questão das estreias acaba por ser uma falsa questão, pois, por exemplo, o mais bem sucedido pilotos de ralis de todos os tempos, Sébastien Loeb, estreou-se num World Rally Car em 2000, quase incógnito, com 26 anos, depois da FFSA, federação francesa de desporto automóvel lhe ter pago duas provas do WRC em França e Itália, com Loeb em ambos os casos a terminar duas vezes no top 10.

No futebol não se fala doutra coisa que não seja jogadores jovens a singrar, e os ralis vão pelo mesmo caminho, sem grande necessidade, pois não importa com que idade despontam, é preciso é que se tornem bons pilotos. Um título de Campeão do mundo tanto fica bem aos 22, como fez Rovanpera, com a Hannu Mikkola que foi Campeão com 41.

É tão interessante ter visto Rovanpera ganhar o seu primeiro rali do WRC, na Estónia 2021, com 20 anos, como Loeb com 47 no Monte Carlo 2022. Markku Alen venceu o seu primeiro rali com 24 anos, em Portugal 1975, mas ainda vencia na Grã-Bretanha 1988 com 37 anos. Isto sim, é de destacar.

Se olharmos para as classificações, percebemos que o feito de Loeb foi bom, mas poucos o notaram na altura, tantos e tão bons piloto o WRC tinha. Na Córsega, Loeb foi nono, o top 1o ficou assim: 1º Gilles Panizzi (Peugeot 206WRC 2000), 2º Francois Delecour (Peugeot 206WRC), 3º Carlos Sainz (Ford Focus WRC), 4º Richard Burns (Subaru Impreza WRC 2000); 5º Marcus Gronholm (Peugeot 206WRC); 6º Piero Liatti (Ford Focus WRC), 7º Simon Jean-Joseph (Subaru Impreza WRC) 2000, 8º Didier Auriol (Seat Cordoba WRC Evo3), 9º Sebastien Loeb (Toyota Corolla WRC) e 10º Fabrice Morel (Peugeot 206 WRC).

No San Remo, 1º Gilles Panizzi (Peugeot 206WRC); 2º Francois Delecour (Peugeot 206WRC); 3º Tommi Makinen (Mitsubishi Lancer Evo VI); 4º Marcus Gronholm (Peugeot 206WRC); 5º Carlos Sainz (Ford Focus WRC); 6º Colin McRae (Ford Focus WRC); 7º Simon Jean-Joseph (Subaru Impreza WRC); 8º Freddy Loix (Mitsubishi Carisma GT); 9º Petter Solberg (Subaru Impreza WRC) e 10º Sebastien Loeb (Toyota Corolla WRC).

Onde verdadeiramente Sébastien Loeb deu fortemente nas vistas foi um ano depois no Sanremo de 2001, em que num rali com uma meteorologia bem complicada, com chuva e nevoeiro no último dia, Sébastien Loeb fez Gilles Panizzi suar as estopinhas até ao fim, terminando o rali apenas a 11 segundos do vencedor, e aí assim, foi quando Sébastien Loeb começou a dar nas vistas, e a partir daí deu-se a história que todos conhecemos.

Ao contrário de Kalle Rovanpera, ou de Oliver Solberg, que desde muito jovens os vimos a guiar carros de ralis, o finlandês, com oito anos já o fazia, Loeb ‘acordou’ tarde para os ralis, pois até aí era bom… na ginástica. O primeiro rali de Loeb só o fez aos 23 anos. Kalle Rovanpera foi Campeão do Mundo de Ralis antes disso…