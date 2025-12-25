A histÃ³ria (completa) do Rali de Portugal (1967-2022)
O Vodafone Rally de Portugal estÃ¡ prestes a arrancar para a sua 56Âª ediÃ§Ã£o. O maior evento de desporto automÃ³vel realizado em Portugal, nasceu ainda nos anos 60, teve no nome grandes Ãcones portugueses como a TAP, Vinho do Porto, e Ã© hÃ¡ muito uma prova reconhecida internacionalmente, e um dos melhores, se nÃ£o a melhor de todo o calendÃ¡rio do WRC, e com um histÃ³ria que perece ser preservada. Por isso, recuperÃ¡mos os textos das 55 ediÃ§Ãµes atÃ© aqui realizadas, com classificaÃ§Ãµes, que pode recordar abaixo. Clique nos links para aceder aos textos, fotos e classificaÃ§Ãµes de TODAS as ediÃ§Ãµes do Rali de Portugal
Rali de Portugal 2022
Rali de Portugal 2021
Rali de Portugal 2019
Rali de Portugal 2018
Rali de Portugal 2017
Rali de Portugal 2016
Rali de Portugal 2015
Rali de Portugal 2014
Rali de Portugal 2013
Rali de Portugal 2012
Rali de Portugal 2011
Rali de Portugal 2010
Rali de Portugal 2009
Rali de Portugal 2008
Rali de Portugal 2007
Rali de Portugal 2006
Rali de Portugal 2005
Rali de Portugal 2004
Rali de Portugal 2003
Rali de Portugal 2002
Rali de Portugal 2001
Rali de Portugal 2000
Rali de Portugal 1999
Rali de Portugal 1998
Rali de Portugal 1997
Rali de Portugal 1996
Rali de Portugal 1995
Rali de Portugal 1994
Rali de Portugal 1993
Rali de Portugal 1992
Rali de Portugal 1991
Rali de Portugal 1990
Rali de Portugal 1989
Rali de Portugal 1988
Rali de Portugal 1987
Rali de Portugal 1986
Rali de Portugal 1985
Rali de Portugal 1984
Rali de Portugal 1983
Rali de Portugal 1982
Rali de Portugal 1981
Rali de Portugal 1980
Rali de Portugal 1979
Rali de Portugal 1978
Rali de Portugal 1977
Rali de Portugal 1976
Rali de Portugal 1975
Rali de Portugal 1974
Rali de Portugal 1973
Rali de Portugal 1972
Rali de Portugal 1971
Rali de Portugal 1970
Rali de Portugal 1969
Rali de Portugal 1968
Rali de Portugal 1967
/ralis/wrc/a-historia-completa-do-rali-d
Ativar notificaÃ§Ãµes?
Sim
NÃ£o, obrigado