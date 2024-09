A FIA redefine os Rally2: nova era de partilha e padronização

A FIA redefine os Rally2: maior alinhamento com os Rally1 e um futuro mais acessível.

No fundo, um novo caminho para a categoria…

Não é só o futuro dos Rally1 que está em causa, pois também os Rally2 vão ser alvo de uma revisão radical, falando-se mesmo da possível extinção da categoria como conhecemos hoje, se bem que após uma década de imensos sucessos, isso à partida pode parecer um erro enorme.

Mas pelos vistos há justificações e a ideia passa por uma…fuga para a frente!

Tal como sucede com os Rally1, também os Rally2 serão discutidos na próxima semana pela FIA e todos os ‘players’ do Mundial de Ralis.

Os Rally2 devem ser alvo de uma revisão radical e há mesmo a possibilidade dos carros passarem a usar o mesmo chassis ‘sub-frame’ dos Rally1. É uma boa medida, por causa da segurança, mas a que preço?

A possibilidade dos carros Rally2 adotarem um chassis similar aos Rally1, marcaria o fim de uma era nos ralis, os R5/Rally2, como conhecemos, podem estar com os dias contados, dando lugar a uma nova categoria com base nos carros Rally1.

A ideia da FIA explica-se facilmente: como sabemos, os Rally2 nasceram da vontade de algumas marcas em desenvolver esses carros e comercializá-los. O que foi um sucesso até aqui.

Contudo, para se perceber melhor o problema, damos um exemplo: a Citroën tem, e vai continuar a ter o C3 Rally2, mas o C3 de estrada já só existe…como elétrico. Não faz sentido para a marca, e irá desaparecer (ou pelo menos ser diferente) nos ralis na nova era…

Como esse, outros modelos. A indústria automóvel continua em grande transformação, cada vez há menos carros do segmento dos atuais Rally2, e por isso há que procurar um novo caminho.

Segundo revelou o Dirtfish, a ideia da FIA é os construtores vendam muitas peças dos carros desde chassis (iguais aos Rally1 atuais), motores, transmissões, com valores controlados, com tetos máximos, em carros que possam ser utilizados no WRC e no WRX.

Os Rally1 e Rally2 podem ficar um pouco mais próximos em termos de desempenho, de modo também a facilitar muito mais facilmente a transição dos Rally2 para os Rally1. É quase certo que no próximo conjunto de regulamentos técnicos, as duas categorias se aproximem mais. Nunca se irão fundir, porque são filosofias diferentes, os Rally2 são para clientes e os Rally1 para profissionais.

Mas o passo entre uma e outra será mais curto…

A intenção da FIA parece ser fazer regulamentos com peças ‘normalizadas’, que possam ser montadas em chassis com os mesmos pontos de recolha, para que mais fabricantes possam homologar as suas carroçarias, adaptadas a esses chassis. A ideia é ter ‘unidades normalizadas’ que se adaptem aos chassis e a preços controlados, tornando mais fácil construir um carro em qualquer parte do mundo, deixando de ser necessário comprar aquele ou a este construtores, podendo receber peças diversas e montar tudo em ‘casa’. A preços muito mais baixos, claro.

Vamos ver o que sai da ideia da FIA, para já resta aguardar…