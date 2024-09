A encruzilhada da FIA com os novos regulamentos do WRC 2027

A FIA está a trabalhar nos novos regulamentos do WRC a partir de 2027, mas deixa claro que o seu objetivo passa por tomar a melhor decisão possível, mesmo que desagrade a algum fabricante.

O objetivo final é o crescimento e desenvolvimento do campeonato e nesse contexto a federação internacional discute não só com os fabricantes atuais, mas também com potenciais.

A decisão final será técnica e estratégica, visando o melhor possível para o futuro do WRC.

É claro para toda a gente que o WRC precisa de atrair novas fabricantes para o campeonato de 2027, mas a procura da melhor decisão está a ser uma prioridade, ao invés de simplesmente fazer ‘remendos’ que inevitavelmente, mantinham o status quo, mas não iriam contribuir para o desenvolvimento da competição. E a FIA quer abrir as portas a um futuro melhor e por isso está a envolver muitos players, de modo a ter o maior número de dados que vão redundar numa decisão melhor consubstanciada.

Se resulta ou não, é outra história, que só o futuro dirá…

A FIA está a trabalhar há mais de 18 meses para definir os regulamentos técnicos das classes Rally1 e Rally2 para 2027 e depois. O objetivo é manter as fabricantes atuais e atrair novas marcas. É muito fácil dizê-lo, como já sucede há imenso tempo, mas o difícil é criar condições para que isso suceda.

Aqui, é bom colocar um parênteses, para referir que a FIA não tem culpa da transição que se está a dar na indústria automóvel, e há uns bons anos que isso sucede, sem haver ainda um caminho óbvio pela frente. O que há na indústria automóvel, e esse é provavelmente o melhor caminho, são, não um, mas sim vários.

Como se sabe, a transição para veículos elétricos é a tendência mais proeminente, tem havido um aumento significativo na oferta de modelos totalmente elétricos (EV) e híbridos plug-in (PHEV) por parte de praticamente todas as marcas.

Mas os veículos híbridos continuam a desempenhar um papel importante, e cada vez mais marcas estão a lançar versões híbridas dos seus modelos mais populares, pois a tecnologia híbrida serve como uma ponte entre os motores de combustão interna e os veículos totalmente elétricos.

Mas apesar da tendência para a eletrificação, os motores de combustão interna ainda têm seu lugar.

A vai continuar a ser assim.

Há também um interesse crescente em combustíveis sintéticos como uma possível solução para manter os motores de combustão interna relevantes, mas também o desenvolvimento de Tecnologias Alternativas

Algumas marcas, como a Toyota e BMW, continuam a investir em pesquisa e desenvolvimento de veículos movidos a hidrogénio.

Independentemente do tipo de motorização, o que mais há é um foco contínuo na melhoria da eficiência.

Estas tendências indicam que a indústria automóvel está a mover-se decisivamente em direção à eletrificação, mas ainda mantém um ‘mix’ de tecnologias para atender às diferentes demandas do mercado e regulamentações ambientais.

É num contexto destes que a FIA tem que criar regulamentos que agradem a gregos e troianos.

Provavelmente o segredo estará em carros o mais espetaculares possível que sejam bem mais baratos que os atuais, porque se os custos de operação de uma marca baixarem muito, o valor do WRC cresce e torna-se mais apelativo para novas marcas. E para manter as atuais.

No meio disto tudo, as equipas atuais do WRC pedem a divulgação rápida dos regulamentos, pois o desenvolvimento de um carro novo leva cerca de 18 meses e também há que ter atenção nos rumores da possível saída da Hyundai do WRC em 2025, o que deixaria a Toyota como única fabricante oficial e a M-Sport/Ford como semi-oficial.

Xavier Mestelan Pinon, diretor técnico da FIA, afirma que os regulamentos serão divulgados em dezembro, reconhece que a decisão não está adiantada, mas acredita que não é tarde demais para atrair novas marcas. Como já referimos, para Mestelan Pinon e para a FIA, é mais importante ter um bom regulamento do que errar. Atrair novos participantes, mesmo para 2028, é positivo desde que a direção do campeonato esteja bem definida.