A emocionada ‘despedida’ de Thierry Neuville a Craig Breen… | AutoSport

“É com um coração extremamente pesado que publico esta mensagem. Hoje perdi um colega de equipa mas, acima de tudo, perdi um amigo. Craig, a tua paixão pelo rali não tinha limites, a tua alegria ao volante era maior do que a de qualquer um de nós, os teus comentários emocionais no final dos troços eram especiais…

Foste o primeiro a trazer chá inglês de volta à Hyundai Motorsport, fizeste com que os nossos depoimentos durassem até às três da manhã e depois, tínhamos conversas intermináveis sobre os nossos carros. Que isto tudo fique na minha memória.

Sentirei a tua falta. Descansa em paz, meu amigo”, Thierry Neuville.