FIA escolhe Rali de Portugal para a comemoração das 50 edições do WRC | AutoSport

Verdadeiramente nostálgica promete ser a viagem no tempo que as comemorações das 50 edições WRC vão proporcionar a milhares de espectadores que acompanham o Vodafone Rally de Portugal.

A FIA e o promotor do WRC escolheram a prova portuguesa para assinalar a data e o ACP respondeu ao desafio com um verdadeiro museu-vivo de alguns dos mais emblemáticos carros da história do Campeonato do Mundo de Ralis. Modelos como o Fiat 131 Abarth, o Alpine-Renault A110, o Lancia Rally 037, o Lancia Delta S4, o Lancia Delta Integrale, o Opel Ascona 400 ou o Audi Quattro são apenas alguns dos fantásticos exemplares que vão estar em exposição permanente na Exponor (Matosinhos), com acesso gratuito.

O espetáculo não ficaria completo sem as lendas que conduziram muitos destes modelos.

E são muitas que se vão marcar presença na 55ª edição do Vodafone Rally de Portugal: Markku Alén, Marcus Grönholm, Carlos Sainz, Miki Biasion, Walter Röhrl, Ari Vatanen, entre outros.

Tudo a postos para a prova que promete ser uma das mais emocionantes da história destes 50 anos do Campeonato do Mundo de Ralis.