70 inscritos no Rally de Portugal: confirmam-se Ogier, Sordo.. e Sesks
Já é conhecida a lista de inscritos do Vodafone Rally de Portugal, tal como o AutoSport já tinha adiantado, confirmam-se as presenças de Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), Daniel Sordo / Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) e ainda Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1).
No total, são 11 os Rally1, há um total de 45 carros da classe RC2, dos quais 36 do WRC2. Para colocar em contexto, o Monte Carlo teve 24 WRC2, a Suécia, 27, Safari, 12, a Croácia, 20 e as Canárias vão ter 26.
Curiosa a participação de Pablo Sarrazin / Yannick Roche (Lancia Ypsilon HF Rally2) e Eliott Delecour / Romain Roche (Toyota GR Yaris Rally2) filhos de Stéphane Sarrazin e François Delecour, são 14 as equipas portuguesas presentes:
José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon HF Rally2)
Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroen C3 Rally2)
Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2)
Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2)
Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2)
Armindo Araújo / Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2)
Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2)
Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2)
Ricardo Filipe / Filipe Carvalho (Skoda Fabia Rally2)
Tiago Silva / Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2)
Diogo Salvi / Gonçalo Cunha (Skoda Fabia RS Rally2)
Pedro Meireles / Mário Castro (Skoda Fabia RS Rally2)
Paulo Neto / Carlos Magalhães (Skoda Fabia RS Rally2)
Helder Miranda / Vitor Pereira (Peugeot 208 Rally4)
Eis a Lista completa em baixo.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI