70 inscritos no Rally de Portugal: confirmam-se Ogier, Sordo.. e Sesks

Já é conhecida a lista de inscritos do Vodafone Rally de Portugal, tal como o AutoSport já tinha adiantado, confirmam-se as presenças de Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), Daniel Sordo / Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) e ainda Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1).

No total, são 11 os Rally1, há um total de 45 carros da classe RC2, dos quais 36 do WRC2. Para colocar em contexto, o Monte Carlo teve 24 WRC2, a Suécia, 27, Safari, 12, a Croácia, 20 e as Canárias vão ter 26.

Curiosa a participação de Pablo Sarrazin / Yannick Roche (Lancia Ypsilon HF Rally2) e Eliott Delecour / Romain Roche (Toyota GR Yaris Rally2) filhos de Stéphane Sarrazin e François Delecour, são 14 as equipas portuguesas presentes:

José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon HF Rally2)

Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroen C3 Rally2)

Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2)

Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2)

Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2)

Armindo Araújo / Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2)

Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2)

Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Skoda Fabia Evo Rally2)

Ricardo Filipe / Filipe Carvalho (Skoda Fabia Rally2)

Tiago Silva / Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2)

Diogo Salvi / Gonçalo Cunha (Skoda Fabia RS Rally2)

Pedro Meireles / Mário Castro (Skoda Fabia RS Rally2)

Paulo Neto / Carlos Magalhães (Skoda Fabia RS Rally2)

Helder Miranda / Vitor Pereira (Peugeot 208 Rally4)

Eis a Lista completa em baixo.