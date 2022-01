Ford Escort: um ícone dos ralis | AutoSport

Na segunda metade da década de 60, as secções da Ford em Inglaterrra e Alemanha juntaram esforços para criar o sucessor do compacto Anglia. O novo modelo entrou em produção em Novembro de 1967 nas fábricas de Halewood e Colónia. No ano seguinte, a 17 de Janeiro, era oficialmente lançado um dos automóveis mais populares de sempre: o Ford Escort. A adaptação para os ralis foi quase instantânea. O Escort Twin Cam (160 cv) substituiu o bem sucedido Cortina e no ano de estreia ganhou o Rali da Acrópole, deixando para trás dois Porsche 911.

Mais a norte na Europa, o jovem Hannu Mikkola ganhava o Rali dos Mil Lagos com a primeira versão do Escort e inaugurava a mítica colaboração entre a Ford e os pilotos finlandeses. Talvez um dos primeiros grandes sucessos do Escort tenha sido o triunfo no Rali Londres-Cidade do México, em 1970. No final desta incrível prova de 25,758 km, haviam quatro Escort nos seis primeiros lugares. O famoso motor 1.6 de 16 válvulas da Cosworth equipou o RS 1600, o primeiro a usar a sigla de “Rallye Sport” .

Em 1974, Hannu Mikkola e Timo Mäkkinen conseguiram uma dobradinha do Escort no Rali dos Mil Lagos. Há imagens televisivas que mostram os dois finlandeses a executaram uma magistral dança na neve com os Escort de tracção traseira. O bloco Cosworth de 2,0 litros deu alma ao Escort RS 2000, que usava os faróis duplos que se tornaram imagem de marca. Em 1975, Timo Mäkkinen ganhou o Rali RAC apesar da forte concorrência que o Escort enfrentava de carros como o Lancia Stratos, Fiat 131, Renault Alpine, Opel Ascona e Peugeot 504.

Em 1976, Ari Vatanen foi campeão britânico de ralis com o RS 1800, um modelo que a Ford tinha criado exclusivamente para a competição. Na época de 79, o Escort RS 1800 (guiado por Mikkola e Waldegard) deu o primeiro título mundial de marcas à Ford, feito só repetido em 2006 e 2007 com o Focus WRC. Nos anos 80, a era dos Grupos B viu Audi e Peugeot dominarem a cena dos ralis, fazendo com que o Escort só regressasse em força com a nova versão RS Cosworth. O modelo tinha, como é óbvio, o epicentro no bloco preparado pela empresa de Mike Costin e Keith Duckworth.

Com 2.0 litros, 16 válvulas e turbocompressor, o motor do Escort RS Cosworth debitava 227 cv ás 6.500 rpm.Ochassis era baseado no Ford Sierra e a carroçaria foi construída pelos alemães da Karmann. A estreia nos ralis foi em 1993 e, apesar de ter obtido vitórias por François Delecour, Massimo Biasion, Tommi Mäkkinen e Carlos Sainz, o Escort RS Cosworth nunca chegou ao título mundial.

A versão de Grupo A foi substituída em 1997 pelo último Escort de ralis, o WRC. Foi o primeiro Ford construído pela M-Sport para a equipa oficial, mas os recursos de Malcolm Wilson e companhia já estavam sobretudo virados para o futuro Focus WRC. Apesar dos esforços de Carlos Sainz (duas vitórias em 1997) e Juha Kankkunen, o Escort WRC fechou de forma algo discreta a história de um dos modelos mais célebres dos ralis mundiais.