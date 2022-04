Em quatro ocasiões, o Autódromo do Estoril serviu de palco a Provas de Classificação do Rali de Portugal. A primeira aconteceu logo em 1972. No final da segunda etapa, e em 5 séries com cerca de duas dezenas de carros, os concorrentes percorreram sete voltas ao circuito. Debaixo de uma forte chuvada, Bernard Darniche, em Alpine Renault A110 foi o mais rápido, deixando o seu companheiro Jean Pierre Nicolas a 1 segundo.

Entre 1987 e 1989, a Super Especial do Autódromo do Estoril abriria as hostilidades do rali, constituindo uma espécie de fraca consolação para a ausência da ronda de Sintra, em consequência do trágico acidente de 86. Apesar de ser o primeiro troço, onde pouca coisa haveria para contar, a verdade é que as voltas do Estoril guardam algumas histórias interessantes: em 1987, um jovem de Madrid, escolheu Portugal para fazer a estreia no Mundial, ao volante de um Ford Sierra RS Cosworth. Ao fazer o tempo de 6m27s, o espanhol venceu a sua primeira classificativa, saindo do Estoril na liderança da prova.

Até aos nossos dias, haveria de triunfar em mais 755 troços e o seu nome, Carlos Sainz, está gravado a ouro na história do WRC.

No ano seguinte, Markku Alen perseguia a sexta vitória entre nós, mas um problema de transmissão no Lancia Delta Integrale obrigou-o a parar durante a Super Especial, sendo rebocado até ao final da classificativa. O finlandês hipotecou no Estoril as suas aspirações, mas continua na sua posse o recorde de cinco vitórias no Rali de Portugal.