5 pódios para Adrien Fourmaux: “Foi uma época fantástica para nós…”

Adrien Fourmaux e Alex Coria encerraram um Rali do Japão e a temporada do Campeonato do Mundo de Ralis com mais um bom terceiro lugar, garantindo o seu quinto resultado no pódio de 2024 e o primeiro em asfalto na categoria Rally1. Este resultado marca a segunda vez nesta temporada que a M-Sport Ford World Rally Team coloca dois Ford Puma Rally1 entre os cinco primeiros da geral:

Para Adrien Fourmaux, “como esperávamos, foi um rali muito desafiante, com condições muito complicadas desde o início. As condições foram mudando durante todo o fim de semana, por isso, quando melhorámos o ritmo, lutámos pelo pódio.A partir de sábado de manhã foi uma luta muito boa com Takamoto Katsuta e Seb Ogier.

Foi muito bom terminar a época com outro pódio, o meu primeiro em asfalto com o Ford Puma Rally1. Foi uma época fantástica para nós, queremos sempre mais, é certo, mas ainda assim temos alguns resultados positivos muito bons, por isso tem sido bom para o meu regresso ao Rally1.

“Obrigado a todos na M-Sport por esta época, houve um grande empenho de todos e tivemos uma ótima sensação desde o início. O Alex e eu apreciamos muito o trabalho árduo de todos” disse Fourmaux que muito em breve vai divulgar o próximo passo da sua carreira, que até pode ficar onde está, se bem que achamos que vai mudar de equipa. A escolha que o francês tem de fazer é simples: ponta-de-lança na M-Sport numa conjuntura em que por vezes não há dinheiro para testar ou ir para uma equipa que já tem Neuville e Tanak. Se optar pela Hyundai, é porque acredita piamente em si próprio…