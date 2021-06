40 anos depois: Ari Vatanen volta a guiar o Ford Escort com que foi campeão em 1981 | AutoSport

Ari Vatanen vai pilotar o Ford Escort RS1800 MkII com que venceu o Campeonato do Mundo de Ralis de 1981, pela primeira vez, no próximo Festival de Goodwood. Quatro décadas depois, dois ícones reúnem a propósito dos 40 anos da Prodrive. O evento terá lugar de 8 a 11 de julho. O icónico Escort com as cores da Rothmans, sofreu uma aturada restauração, e será Vatanen novamente a “puxar por ele”. Em 1981, o carro ganhou dois dos três eventos que disputou: Os ralis da Acrópole e dos 1000 Lagos, abandonando no San Remo, depois de um acidente. Ari Vatanen e David Richards, dono da Prodrive, venceram o campeonato com sete pontos de avanço para Guy Frequelin.