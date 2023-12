3ª passagem do shakedown fica para co-drives: divulgue-se o WRC! | AutoSport

O primeiro sinal que a FIA e o Promotor do WRC vão tomar medidas que ajudem o Mundial de Ralis a ganhar notoriedade surgiu ontem com a comunicação da FIA alertando para o facto dos pilotos de Rally1 passarem a usar a sua terceira passagem no shakedown das provas para co-drives com Media ou VIPs.

É pouco, mas é um começo, pois o WRC tem de sair do seu casulo, e por isso fica o nosso input quanto a isto: se falarmos de Media, convém que sejam os que habitualmente não seguem o WRC, pois esses não precisam de co-drives para nada para divulgar o WRC, e quanto a VIPs, leia-se iniciativas com caras conhecidas que tenham muitos seguidores nas redes sociais porque o WRC precisa é de seduzir mais gente para a ‘causa’…