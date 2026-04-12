32 anos depois de Jorge Bica, um Lancia volta a terminar no top 10 do WRC

Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, ambos em Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 terminaram o Rali da Croácia na quarta e sexta posições, sendo esta a primeira vez que um Lancia termina no top 10 uma prova do WRC, desde que Jorge Bica e Joaquim Capelo (Lancia Delta HF Integrale) foram décimos classificados no San Remo de 1994.

A Lancia tinha abandonado de forma oficial o WRC – a Martini Racing – no final de 1992, a Jolly Club com Carlos Sainz e Andrea Aghini fez as ‘despesas’ da marca em 1993, com três pódios, mas sem vitórias, mas em 1994, só por três vezes a Lancia surge no top 10 do WRC, sendo que a partir daí, a Lancia ‘desapareceu’ das tabelas do WRC. Até hoje.

Bica nos ralis: Filho, pai e depois irmão…

É comum ver filhos seguirem os passos dos pais no desporto motorizado e noutras áreas, mas o inverso é mais raro. Carlos Bica, ainda jovem, viu o seu pai, Carlos Costa Bica, decidir participar no Regional de Iniciados. Foi no ano de 1982 e ‘Bica Pai’ mostrou interesse em fazer ralis de Iniciados, realizando duas provas com o antigo carro de Carlos Bica, o Ford Escort Mexico, sendo Carlos Bica o seu navegador, passando a ser João Madeira o navegador, no ano seguinte e foi Campeão de Iniciados Sul… aos 50 anos.

A saga de títulos não terminou aí: após a saída de Carlos Bica, o seu irmão, Jorge Bica, sagrou-se campeão nacional em 1993, ao volante de um Lancia Delta, numa espécie de passagem de testemunho familiar.

Em 1994, Jorge Bica desistiu no TAP – caiu do Piódão abaixo – foi à Polónia ver o seu Integrale incendiar-se, foi segundo na Madeira e décimo no Sanremo, antes de ser novamente segundo no ERC, desta feita, no Algarve.

Quanto a Jorge Bica, foi Campeão Nacional de Ralis em 1993. A Toyota tinha encerrado o seu programa nos ralis, ficaram a Peres Competições, a Rodamsport e a Renault Galp, mas quem aproveitou a transição do Ford Sierra 4X4 da ‘Peres’ para o mais recente Escort Cosworth foi Jorge Bica e o seu Lancia Delta HF Integrale, que capitalizou bem o período inicial de adaptação de Fernando Peres ao novo carro. Os triunfos nas primeiras provas aliados aos resultados menos bons do rival permitiu-lhe o fôlego para suster a segunda metade da época do piloto da Ford. Peres venceu as mesmas quatro provas de Bica, mas a regularidade do piloto do Lancia Delta HF Integrale valeu-lhe o único título nacional da sua carreira.