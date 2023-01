30 anos depois do seu triunfo, François Delecour pode regressar ao Rali de Portugal | AutoSport

François Delecour terminou o WRC2 na 10ª posição, e na conferência de imprensa disse algo muito interessante para o público português: “Estou a esforçar-me para fazer mais alguns quilómetros este ano, talvez na Córsega, Portugal, gostaria de experimentar este carro em terra. Espero que o façamos. Mais de dois ralis? Talvez mais, talvez mais. Tentamos fazer cinco ou seis, vamos ver. Mas eu penso que é possível, eu insisto muito nisso e penso que neste momento estaremos na Córsega, Portugal, Acrópole…”

Como se sabe, o piloto francês venceu o Rali de Portugal 1993, mas nem sempre as coisas lhe correram tão bem.

Na sua estreia em Portugal, 1991 com o Ford Sierra Cosworth 4X4, bateu na frente e foi parar ao hospital. Em 1992 com o mesmo carro, com outras cores, não passou de Lousada: motor. Venceu em 1993, desistiu em 1994, novamente por causa do motor, desta feita, do Ford Escort Cosworth. Em 1995, novo acidente. Depois regressou em 2000 e 2001 com o Peugeot 206 WRC. Foi quinto ambas as vezes. Depois disso nunca mais competiu no Rali de Portugal. Será desta que regressa, aos 60 anos?