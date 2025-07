100 vitórias no WRC: a epopeia vitoriosa da Toyota no Mundial de Ralis

Com o triunfo de Oliver Solberg no Rali da Estónia a Toyota celebrou 100 vitórias no WRC…

Do primeiro triunfo em 1973 à glória na Estónia em 2025, a marca japonesa torna-se apenas a segunda a atingir a marca centenária no Mundial de Ralis.

A vitória de Oliver Solberg no Rali da Estónia 2025 não foi apenas um momento mágico na carreira do jovem piloto sueco. Foi também um marco histórico para a Toyota, que atingiu a sua 100.ª vitória no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Com este feito, o construtor japonês junta-se à Citroën como as únicas marcas a chegarem ao simbólico número de três dígitos em triunfos no WRC.

Um percurso que começou em 1973 com privados canadianos

A primeira vitória da Toyota no WRC surgiu em 1973, através dos canadianos Walter Boyce e Doug Woods, ao volante de um Toyota Corolla Levin TE27 no lendário Press-on Regardless Rally, nos Estados Unidos. Tratava-se de um feito improvável, conseguido com orçamento reduzido e muita resiliência.

Dois anos depois, em 1975, surgiu o primeiro triunfo da equipa oficial, com Hannu Mikkola e Atso Aho a vencerem o Rali da Finlândia — a primeira vez que uma marca japonesa triunfava naquele palco de alta velocidade.

Momentos icónicos: Safari, Sainz e a glória dos anos 90

Toyota ganhou fama como especialista em terrenos difíceis, como o Safari Rally no Quénia. A estreia vitoriosa nesse evento chegou em 1984 com Björn Waldegård, dando início a um domínio que inclui 12 vitórias, das quais quatro consecutivas entre 1992 e 1995 e outras quatro desde o regresso do rali ao WRC, em 2021.

Os anos 90 foram marcados por Carlos Sainz, que somou dois títulos mundiais (1990 e 1992) com a Toyota, e por Juha Kankkunen, que deu à marca o seu primeiro título de construtores em 1993, ao vencer o RAC Rally.

O regresso em 2017: Yaris, Ogier, Rovanperä e domínio recente

Após 18 anos de ausência, a Toyota regressou em força ao WRC em 2017 com o Toyota Yaris WRC. Logo no segundo rali do regresso, Jari-Matti Latvala deu à marca uma vitória na Suécia.

A ascensão foi meteórica: em 2018 veio o título de construtores; em 2021, Sébastien Ogier sagrou-se campeão pela oitava vez, e Kalle Rovanperä tornou-se, em 2022, o mais jovem campeão do mundo de sempre, com apenas 22 anos e um dia, ao vencer o Rali da Nova Zelândia.

A 100.ª vitória: Solberg escreve novo capítulo

O triunfo n.º 100 chegou de forma surpreendente, mas emocionante. Em Estónia 2025, Oliver Solberg e Elliott Edmondson brilharam na estreia com a Toyota, conquistando uma vitória magistral por 25,2 segundos sobre Ott Tänak, num dos ralis mais competitivos do ano.

Os pilotos com mais vitórias pela Toyota no WRC

Sébastien Ogier – 17

Kalle Rovanperä – 16

Carlos Sainz – 15

Elfyn Evans – 10

Ott Tänak – 10

Juha Kankkunen – 9

Didier Auriol – 7

Björn Waldegård – 6

Jari-Matti Latvala – 2

Outros: Mats Jonsson, Ian Duncan, Armin Schwarz, Hannu Mikkola, Esapekka Lappi, Oliver Solberg, Walter Boyce – 1 cada