WRC, Rali Portugal: PSA Motorsport multada | AutoSport

A PSA Motorsport foi multada em 30.000 euros, metade como pena suspensa, devido a um problema com uma peça de reforço do roll bar de nove carros da Peugeot Rally Cup Ibérica, os Peugeot 208 Rally4.

Didier Clement, Chefe do Departamento de Clientes da PSA explicou que o controlo de qualidade era importante para a PSA e muito trabalho foi feito com os seus fornecedores para assegurar a conformidade com os requisitos da FIA e a qualidade do produto, e desde já novos procedimentos para melhorar a conformidade da construção do carro foram implementados para os Peugeot 208 Rally4 e Opel Corsa Rally4.

Os Comissários Desportivos decidiram não tomar qualquer outra medida contra os concorrentes afetados:, os números 77, 78, 79, 81, 81, 87, 91, 92 e 93. O fabricante confirmou que o defeito de qualidade da peça não afetou a segurança e a rigidez do chassis.