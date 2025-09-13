WRC, Rali do Chile/PEC10: Ogier recupera e está a 2.7s de Evans

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) entrou ao ataque na tarde de hoje no Chile, venceu mais um troço, mas recuperou apenas 2.9s a Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), que significa que a margem entre ambos está agora em 2.7s, ainda favoráveis ao galês.

Quem perdeu gás foi Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) que cedeu 7.3s neste troço, e com isso já está a 13.7s da frente. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) foi terceiro atrás dos dois pilotos da Toyota e com isso está agora a 6.8s do seu colega de equipa. Não houve quaisquer trocas de posições no top 10, mas as margens permanecem curtas na frente.

A questão da escolha de pneus para este ‘loop’ de troços é fulcral, mas daqui não se pode dissociar o dia de amanhã, pois sendo verdade que os pneus mais macios “davam mais jeito” para as condições atuais dos troços, a verdade é que é necessário equilibrar as escolhas. Quem está na luta da frente, escolheu quatro duros e dois macios, Evans, Ogier e Fourmaux, Neuville equilibrou, 3/3, mas Pajari e Rovanpera apostam tudo no dia de amanhã e levaram agora seis pneus duros. Vão perder tempo, mas amanhã é que lhes interessa.