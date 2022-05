WRC, Rali de Portugal, Francisco Teixeira: “Após três anos parado, o que interessava era terminar o rali” | AutoSport

Parado há cerca de três anos, Francisco Teixeira não resistiu ao apelo do Rally de Portugal e fez toda a prova ao volante de um Skoda Fabia Rally2 evo, acompanhado por João Serôdio. No final de um longo rali com 21 troços, o 4º lugar entre os concorrentes portugueses, acaba por ser um resultado satisfatório: “Depois de três anos de paragem, o que interessava era terminar o rali. A adaptação ao carro não foi fácil, mas foi evoluindo com o decorrer da prova. Os troços estavam em muito bom estado, e no meio de tantos pilotos cotados, acabou por ser muito engraçado e uma experiência bastante gratificante”, concluiu Francisco Teixeira.