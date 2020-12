WRC, Rali de Monza PE6: Dani Sordo é novo líder

Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a PE6, última do primeiro dia do Rali de Monza e são os novos líderes da prova com 1.0s de avanço para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) que nesta especial perderam 3.8s para a dupla espanhola.

Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram apenas sétimos na especial, cederam 4.3s e com isso estão agora a 12.0s de Sordo.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) continuam a fazer um rali cauteloso, foram quintos e mantêm o quarto posto 5.1s na frente de

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC). Grande luta pelo derradeiro lugar do pódio com 5.7s a separar três equipas.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) estão 7.1s mais atrás.

