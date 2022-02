WRC, Rali da Suécia, PE2: Tempos nominais atribuídos, dois Hyundai caem na classificação | AutoSport

Depois de todos os tempos ‘nominais’ atribuídos na sequência da interrupção do troço, devido à saída de estrada de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) ficaram na frente, como já estavam, pois não foram afetados, cumprindo o seu troço após o recomeço, com um segundo de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), a 2.9s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) caíram para o quarto lugar a 3.8s e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), subiram para quinto a 7.7s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a quem foi atribuído um tempo nominal, são agora sextos a 12.5s da frente. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos a 24.7s.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), depois da saída em frente na PE1, são 8º a 42.1s e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), são nonos a 48.0s.

