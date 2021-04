WRC, Rali da Croácia, PE8: Neuville, Ogier e Evans ‘cabem’ em 8.0s…

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a derradeira especial do dia, batendo Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) por 1.2s, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) em terceiro a 1.4s. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foi quarto e cedeu mais 1.7s para o seu colega de equipa, o que significa que Ogier é o novo segundo classificado, agora a 7.7s de Neuville, que depois de começar a tarde com 7.3s de avanço sobre o segundo, acrescentou mais quatro décimos à margem.

Evans está agora a 0.3s de Ogier, pelo que os três da frente vão para o segundo dia de prova, o mais longo e provavelmente decisivo, separados por apenas oito segundos.

Tanak terminou o dia com um segundo lugar, mas já está a 31.9s da frente, tendo perdido a maior parte, 25.3s, durante a manhã, quando os troços ficaram muito sujos com as passagens dos primeiros. Se na terra é importante vir mais atrás, no asfalto, nem tanto, especialmente quando há muitas bermas para cortar, como é o caso desta prova.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) termina o dia em quinto a quase um minuto do seu colega de equipa, o que não é um bom cartão de visita, ainda que a explicação seja semelhante à de Tanak.

Quem está a fazer uma bela prova são Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC), sextos, sete segundos na frente de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC). Para quem se estreia num WRC, nada mau. É que Greensmith já tem 10 ralis num World Rally Car.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) rodam a 9.8s de Greensmith, enquanto Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) são nonos, a 51s de Loubet, depois de vários pequenos incidentes ao longo do dia.

Mads Ostberg (Citroën C3 Rally2) lidera o WRC2 com 7.8s de avanço para Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo GTI R5).

