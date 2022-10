WRC: FIA ajusta valores máximos das peças dos Rally2, Rally3, Rally4 e Rally5 | AutoSport

Em resposta ao aumento contínuo dos preços dos componentes homologados, foi reavaliado o limite de custos introduzido para controlar as despesas de conceção, construção e desenvolvimento de automóveis de rali, em conformidade com os Regulamentos Técnicos dos Rally2, Rally3, Rally4 e Rally5.

Em alinhamento com os fabricantes participantes nas diferentes classes, foi decidido seguir a fórmula de indexação de preços recentemente acordada na Fórmula 1.

Recorde-se que o limite orçamental da Fórmula 1 foi aumentado para 2022 para combater o aumento da inflação. As equipas serão agora autorizadas a gastar 3,1% mais do que o limite anterior, que foi fixado em 140 milhões de dólares.

Voltando ao WRC, foi também acordado que seriam consideradas novas alterações se os preços subissem novamente no futuro.

Finalmente, foi ainda adiada uma decisão sobre o calendário da WRC de 2023.