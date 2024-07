Vítor Sá regressa no Rali da Madeira: Renault, Toyota, Ford, Subaru, Peugeot, Fiat, Mitsubishi, Citroën…

Após alguns meses de inatividade, Vítor Sá regressa à competição no Rali Vinho da Madeira acompanhado de Ricardo Ventura num Peugeot 208 Rally4. O objetivo para esta participação na prova que venceu ao nível absoluto em 2004 com um Peugeot 306 Maxi passa por “terminar numa boa posição adentro da Peugeot Rally Cup Ibérica, competição em que volto a estar inscrito este ano.

Não teremos qualquer preocupação no domínio dos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes pois sabemos que, ao menos em provas com as características da Madeira, existem pilotos que dispõem de carros muito mais competitivos que o nosso. No domínio do “troféu” Peugeot, em 2023 não conhecia o carro e este ano volto a ter a desvantagem de só ter disputado dois ralis e ter de ganhar ritmo. De qualquer forma, aposto num bom resultado”.

Sá conta 59 anos de idade e participou no seu primeiro rali em 1986 com um Renault 5 GT Turbo. Para além de inúmeros títulos de grupo ou classe, o piloto conquistou 11 títulos regionais absolutos, em 1992 com um Ford Sierra Cosworth, em 1999 em Subaru Impreza 555, em 2000 e 2001 ao volante de um Subaru Impreza WRC, entre 2002 e 2004 num Peugeot 306 Maxi, em 2005 com Peugeot 206 S1600, 2006 em Renault Clio S1600, 2007 a utilizar Fiat Punto S2000 e 2011 com Peugeot 207 S2000.