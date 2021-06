Vítor Pascoal no RallySpirit: “Sente-se um ambiente diferente, há uma mística incrível” | AutoSport

Depois do triunfo na Bairrada, o atual Campeão de Portugal de Ralis e de Montanha na categoria RGT, Vítor Pascoal, é presença confirmada numa das provas mais icónicas de ralis em Portugal e evento bandeira dos Rally-Legend internacionais, o RallySpirit Altice.

Um evento conhecido pelas elevadas doses de adrenalina emocionais, embebido de nostalgia pelo colorido de carros presentes, envolvência humana e verdadeira paixão pelos ralis. “É sempre uma enorme satisfação alinhar nesta prova. Sente-se um ambiente diferente, há uma mística incrível. Enquanto piloto é um grande prazer”, afirmou, acrescentando: “Por outro lado, faço questão de participar, pois é muito importante para o nosso projeto estar num palco onde podemos projetar de uma maneira muito especial a imagem de todos os nossos parceiros, que estão sempre ao nosso lado e são fundamentais no nosso percurso. A todos eles, o meu muito obrigado”, enalteceu o piloto.

Vítor Pascoal vai estar novamente ao volante do seu visceral Porsche 911 GT3 Cup, uma máquina que faz as delícias dos adeptos. “Um Porsche é sempre um carro especial e o público tem sempre uma reação formidável à nossa passagem. A potência deste modelo é fantástica e poder explorá-la neste ambiente é uma sensação formidável enquanto piloto. É um rali onde me é permitido adotar um tipo de condução diferente e colocar o carro ainda mais ao serviço do espetáculo, porque, acima de tudo, estar aqui é justamente isso, participar num ‘show’ para amantes de desporto motorizado e de ralis em particular.”

A seu lado estará Martim Azevedo: “É um grande amigo, que me tem acompanhado em vários momentos importantes da minha carreira. Tem sido o meu navegador nesta prova e é um grande prazer voltarmos a formar dupla.”

Pela frente, Vítor Pascoal terá dois dias de ação, com 65.97 quilómetros ao cronómetro, divididos ao longo de 10 especiais. “Depois da vitória no Rali da Bairrada, no último fim de semana, no dia do meu aniversário, estar presente neste evento é novamente um grande motivo de festa”, finalizou Vítor Pascoal.