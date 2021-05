Vítor Pascoal: “fantástico duelo com o Miguel Campos” | AutoSport

O atual Campeão de Portugal de Ralis na categoria RGT, Vítor Pascoal, começou ao melhor nível uma temporada em que o objetivo é a renovação do título, com a vitória no Rali da Bairrada, evento inaugural da época.

Em dia de aniversário, foi uma bela ‘prenda’, este triunfo…

“Foi um rali extremamente exigente, com um fantástico duelo com o Miguel Campos. Fui para a última especial a 1.9s da liderança e sabia que não podia falhar. Entrei totalmente focado e consegui terminar na frente e vencer por 4.2s, num rali que podia pender para qualquer um dos lados. Foi um fantástico desfecho e uma daquelas provas que fica na memória. Agradeço muito o apoio do meu navegador, o Ricardo Faria, que me deu a motivação e segurança necessárias para arriscar”.

Qual foi o segredo da vitória?

“Senti-me confiante desde o início e quando assim é os tempos surgem com maior naturalidade”.

Estavas preocupado com a proximidade com o RallySpirit?

“Sim, além desta ser a nossa primeira prova do ano com o Porsche em ralis, que é um registo completamente diferente da montanha e que nos obriga a uma adaptação inicial, quinta-feira estamos já à partida do RallySpirit Altice 2021. Neste contexto, não podia arriscar comprometer a presença neste importante evento para o nosso projeto de 2021. Mas, confesso, foi muito difícil gerir as emoções. No final, felizmente correu tudo bem, vencemos e a satisfação é total.”

Está quase à porta o Rali de Castelo Branco, no mesmo fim de semana da Rampa da Penha?

“Não vamos à Rampa! Temos de fazer escolhas e sabíamos que o projeto que delineamos para esta época teria estas condicionantes. Por isso, o objetivo é retirar o máximo de cada participação. É com essa determinação que nos apresentamos em cada prova.”