Vítor Calisto e João Fernando Ramos: 20 anos depois, novo ‘reencontro Yaris’ (vídeo) | AutoSport

Vítor Calisto e João Fernando Ramos reencontram-se, duas décadas depois, aos comandos de um Toyota Yaris. Depois de terem disputado em 2001 o mítico troféu Yaris, os dois pilotos marcam presença no Rali de Portugal inseridos no novo Troféu Toyota Gazoo Racing Iberian Cup. Conversámos um pouco com ambos, recordaram-se boas histórias.