Viseu Dão Lafões na ribalta com Rallye Constálica: 100% novo

Na estrada de 5 a 7 de setembro de 2025, o Rallye Constálica Viseu Dão Lafões já vai na 12.ª edição e, este ano, surge 100% novo, mas sem descurar Vouzela onde tudo começou e vai continuar com a sua exuberância, alargando a jurisdição a outros territórios do interior centro do País.

O Rallye Constálica Viseu Dão Lafões não beneficia apenas um cenário. É o refúgio perfeito para três dias inesquecíveis, pelo que, mais do que uma competição, é a promoção de uma região, construída singularmente, como é o distinto território de Viseu Dão Lafões.

Nasceu no Município de Vouzela e por lá vai continuar, mas com outra designação, que tem como desígnio alargar a outros territórios vizinhos o universo dos ralis, fazendo regressar os míticos troços do Rali Sport Dão Lafões, Rali de Portugal Vinho do Porto.

Viseu, capital de distrito que se situa a sul do rio Douro entre as serras do Caramulo, Buçaco, Estrela, Leomil e Montemuro, não poderia ficar desassociada à prova do Gondomar Automóvel Sport, promovida pela Promolafões, até pela sua fortíssima ligação nos últimos três anos, até por se tratar de uma cidade servida por uma complexa e moderna rede viária, fazendo a ligação a todos os concelhos da sua jurisdição.

Perante este cenário, cerca de duas décadas depois foi possível reativar lendárias especiais de classificação, tais como Moledo (11,25 km), Farminhão/Torredeita (8,15 km), Ladário (6,65 Km), aos quase se juntam os míticos troços de Penoita (8,65 km), Senhora do Castelo (7,05 km) e super-especial de Vouzela (2,85 km), desenhados para serem abordados de forma inversa, que privilegia as equipas participantes e público em geral.

O regresso do Rallye Constálica Viseu Dão Lafões, de 5 a 7 de setembro, vinca uma região de reconhecido valor paisagístico e gastronómico, além de outros consideráveis patrimónios que muito orgulham o território, que conta com os parceiros incondicionais da Constálica – Elementos Construção Metálicos, bem como dos Municípios de Vouzela, Viseu, Castro Daire e Oliveira de Frades. Trata-se de apoios projetam um território alargado e que premeiam a comunidade local e os visitantes em geral, a dando a conhecer Viseu Dão Lafões através da vertente desportiva.