Viagem nostálgica e cheia de adrenalina para Rovanperä em Killarney: “foi incrível…”

Os campeões do WRC, Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, trocaram os holofotes dos ralis modernos pelo charme dos clássicos no último fim de semana, estreando-se nos ralis irlandeses ao volante de um Toyota Starlet no icónico Killarney Historic Rally.

Para Rovanpera, foi uma viagem ao passado – afinal, foi num Starlet que a sua jornada no mundo dos ralis começou, há 16 anos. No entanto, o carro que rugiu nas estradas de Killarney era uma ‘besta’ completamente diferente: um motor de 2,5 litros com 380 cv e uma caixa sequencial de seis velocidades controlada por patilhas, levando a lenda finlandesa a um novo nível de emoção.

Apesar de um contratempo elétrico no primeiro troço, que lhes custou cerca de cinco minutos e a hipótese de lutar pela vitória, Rovanperä mal conseguia esconder a alegria: “Foi simplesmente incrível”, contou ele com um sorriso. “Sempre quis fazer um rali na Irlanda, e o Aaron [Johnston] e o Paul [Nagle] disseram-me que este era imperdível. As estradas são fabulosas, e o público foi incrível – milhares de pessoas a assistir! Tive problemas no início, mas consegui o que queria: ser o mais rápido em Moll’s Gap na segunda passagem. Isso foi a cereja no topo do bolo!”

Para Rovanperä e Halttunen, a experiência foi mais do que uma competição; foi uma celebração do espírito dos ralis e da paixão que une pilotos, copilotos e fãs. “Este foi, sem dúvida, um dos melhores fins de semana do ano!”, declarou Kalle.

Paul Nagle, copiloto de renome e cinco vezes vencedor de ralis mundiais, resumiu o impacto do evento: “Ter o Kalle e o Jonne aqui foi um privilégio absoluto. Nunca vi nada assim para o Historic – a cidade ficou lotada, e os troços foram invadidos por multidões. Foi mágico, e todos, especialmente eles, se divertiram imensamente!”

Killarney Historic Rally 2024: um evento que ficará para sempre gravado como uma mistura perfeita de nostalgia, emoção e pura paixão pelos ralis.