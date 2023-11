Vencedores do FIA Rally Star Júnior revelados | AutoSport

Já são conhecidos os quatro ‘felizardos’ vencedores do FIA Rally Star: José Caparo, Taylor Gill, Romet Jürgenson e Max Smart foram os escolhidos e têm agora uma grande oportunidade de progressão na carreira. O promissor quarteto tem agora a possibilidade de enfrentar outros jovens talentos globais em 2024, como parte do prémio pelo ‘triunfo’.

Jose Caparo (Peru), Taylor Gill (Austrália), Romet Jürgenson (Estónia) e Max Smart (África do Sul) vão mudar de vida em 2024, já que foram selecionados para disputar o Campeonato FIA Júnior WRC da próxima temporada.

Depois da ‘recruta’ na Temporada de Treino FIA Rally Star, esta terminou com uma reunião do Comité FIA Rally Star no início desta semana, que analisou o desempenho dos seis pilotos durante o Training Camp de maio e seis ralis, três provas do FIA European Rally Trophy e três eventos de nível nacional.

Considerado que foi o potencial para poderem dar o próximo passo nas suas carreiras ao embarcarem numa campanha FIA Junior WRC em 2024, uma competição de cinco eventos em que vão usar o Ford Fiesta Rally3 evo.

O vice-presidente da FIA para o desporto, Robert Reid, co-piloto vencedor do Mundial de Ralis de 2001 e presidente do Comitê FIA Rally Star, disse: “Em primeiro lugar, quero agradecer a toda a equipa FIA Rally Star, M-Sport Polónia, Pirelli e todos os outros parceiros por tornarem possível a Temporada de Treino FIA Rally Star: “Não foi fácil organizar cinco Finais Continentais e a Final Feminina devido à perturbação causada pela crise de saúde global, mas conseguimos algo incrível ao mostrar a natureza acessível dos ralis a uma nova geração de potenciais concorrentes em todo o mundo. Ao mesmo tempo, também quero agradecer a todos os clubes membros da FIA e aos oficiais voluntários pelos seus infindáveis esforços, apoio e contribuição.

“Conversamos muito durante as finais continentais do FIA Rally Star sobre potencial, e não apenas desempenho, porque nunca olhámos apenas para ver os níveis dos pilotos, mas se eles podem ir mais longe, não apenas no próximo ano, mas também no futuro. É fácil medir o desempenho, mas é mais difícil medir o potencial e é para isso que trabalhamos. Afinal, procurávamos pilotos que pudessem ser campeões do FIA Junior WRC em 2025 e que considerássemos que teriam potencial para continuar e se tornarem uma verdadeira estrela dos ralis do futuro.

“Em José, Max, Romet e Taylor acreditamos firmemente que temos quatro pilotos com o potencial necessário e desejamos-lhes boa sorte nessa tarefa. O FIA Junior WRC não será de forma alguma uma jornada fácil, mas com o apoio e a experiência da M-Sport Polónia, da estrutura FIA Junior WRC e do Departamento de Desportos de Estrada da FIA, eles têm a plataforma para serem os próximos campeões.

“Desde que continuem a trabalhar arduamente e a progredir, Abdullah e Annia também podem ir longe nos ralis. No entanto, o Comité FIA Rally Star concordou que o FIA Junior WRC em 2024 é apenas um passo longe demais neste momento. Continuaremos em contacto e tenho a certeza que os veremos nos parques de assistência do WRC no futuro.”

Calendário

Rali da Suécia (neve/gelo), 15 a 18 de fevereiro

Rali da Croácia (asfalto), 18 a 21 de abril

Rally Italia Sardegna (terra), 30 de maio a 2 de junho

Rali Secto da Finlândia (terra), 1 a 4 de agosto

EKO Acropolis Rally Grécia (terra), 5-8 de setembro