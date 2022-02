Vasco Paulino e Carlos Silva: “uma história muito gira, uma amizade muito grande” | AutoSport

Vasco Paulino e Carlos Silva participaram no Rali das Camélias num Citroën Visa GT Tonic, numa prova que serviu também para a comemoração dos 40 anos da carreira do navegador: “Isto tem muito a ver com o que quero comemorar este ano, os 40 anos de percurso no desporto motorizado. E o Vasco (Paulino) foi o meu primeiro mecânico, que fez o meu primeiro UMM quando cheguei ao todo o terreno, em 1988, no Guadiana Sagres 500. Comprei um UMM à CRGE, 40 contos e foi o Vasco que me transformou o carro, ao fim de semana e à noite, e agora surgiu esta oportunidade, ele com o passar dos anos começou a interessar-se um pouco por carros clássicos e tinha lá este Citroën Visa com que já tinha feito alguns ralis, fez as Camélias, há três anos, fez o Rali de Lisboa, e este ano disse que eu ia com ele para comemorar os 40 anos. E eu aceitei com muito gosto porque é uma história muito gira, uma amizade muito grande e só tenho a agradecer ao Vasco pela oportunidade. Divertimos-nos muito, não correu bem, tivemos que abandonar, mas revivemos muito das nossas histórias que já passámos e esta é mais uma..”, disse Carlos Silva.