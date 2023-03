Vasco Paulino e Carlos Silva: 35 anos depois ”a concretização de um sonho” nas Camélias | AutoSport

Vasco Paulino e Carlos Silva regressaram ao Rali das Camélias, desta vez com um BMW 2002 com 49 anos, um carro que como se sabe foi um ícone da época. Terminaram em 2° da Classe e 28° da geral: “para nós foi o símbolo da superação e a concretização de um sonho do Vasco, o meu primeiro mecânico na competição, e que desta vez conseguiu materializar o seu bom desempenho”, disse Carlos Silva.

Vasco Paulino foi o primeiro mecânico de Carlos Silva, que ‘fez’ o seu primeiro UMM quando chegou ao todo o terreno, em 1988, no Guadiana Sagres 500.

Dois bons amigos que voltaram à estrada juntos e ao contrário do ano passado, desta vez chegaram ao fim: “o ano passado divertimo-nos muito, não correu bem, tivemos que abandonar, mas revivemos muito das nossas histórias que já passámos…”. Agora foi mais uma.