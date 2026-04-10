Vaidotas Žala e Paulo Fiúza juntos no Rali das Camélias

O piloto lituano Vaidotas Žala, vencedor da categoria de Camiões no Dakar 2026, regressa a Portugal para disputar o Rali das Camélias, novamente com o navegador português Paulo Fiúza ao seu lado. A dupla competirá aos comandos de um Škoda Fabia RS Rally2.

A edição deste ano do Rali das Camélias contará com um reforço de peso: Vaidotas Žala, figura de destaque no todo-o-terreno internacional, confirmou a sua participação na prova agendada para os dias 25 e 26 de abril.

O piloto, que recentemente alcançou a vitória na categoria de camiões no Rali Dakar, volta a juntar-se ao navegador português Paulo Fiúza, reeditando uma parceria de sucesso que agora se aventura no asfalto português.

Numa mensagem aos fãs, o piloto expressou o seu entusiasmo por competir em Portugal ao lado de Paulo Fiúza, que considera uma peça fundamental da sua equipa: “Vou estar presente no Rali Camélias (…) juntamente com o meu lendário co-piloto Paulo Fiúza.”