Unai de la Dehesa vence Peugeot Rally Cup Ibérica, Hugo Lopes acabou fora de estrada…

Hugo Lopes fez tudo bem até à PEC5, chegou à liderança da Peugeot Rally Cup Ibérica no Rally RACC Catalunya / Costa Daurada e foi alargando-a até que na PEC6,antepenúltima especial da prova, saiu de estrada…

Dessa forma, Unai de la Dehesa viu todos os astros alinharem-se em seu favor na sexta das oito classificativas deste último rali do ano do troféu ibérico.

Trazendo um resultado nulo para descontar nas contas finais e com Hugo Lopes como destacado líder provisório do troféu ibérico e, por isso, o seu maior (e único) adversário à conquista deste cetro, o piloto espanhol começou por assegurar os primeiros 2 pontos do dia ao registar o segundo melhor tempo na Power Stage, logo atrás de Lopes, vendo, dois troços depois, ficarem ao seu alcance, os restantes e muito necessários 25 pontos de uma potencial vitória, assistindo ao abandono de Lopes, piloto luso que, à partida dessa especial, liderava o rali com uma vantagem de 9,2 segundos.

Ainda que Giovanni Fariña tenha vencido dois troços – as duas passagens pela Super Especial, foram Lopes e de la Dehesa os grandes animadores da luta pela vitória desta que foi a quarta e última prova do calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024, disputada aos comandos dos comprovadamente competitivos PEUGEOT 208 Rally4.

Com isso, Unai de la Dehesa conquistou o Grande Prémio Final do troféu ibérico, que se traduz numa época garantida aos comandos de uma viatura da categoria Rally2 (no Europeu de Ralis 2025) ou da categoria Rally4 (em Portugal ou Espanha, em 2025) do universo Stellantis Motorsport.