Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport

Dos ralis do Grupo B em 1983 à precisão elétrica de 2026. Com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto ao volante, o quattro evolui no seu ‘recreio’ favorito.

Um dia ‘diferente’ para os dois pilotos da Audi na Fórmula 1 (vídeo)

Ralis

Destaques

Categorias

Ativar notificações? Sim Não, obrigado