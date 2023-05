Tudo sobre a série documental ‘Lancia. A lenda dos ralis’ | AutoSport

É verdade que a Lancia tem uma história incrível nos ralis, que merece um documentário, mas e se tudo isto não for coincidência? Imaginemos, por alguns momentos, que a Lancia quer voltar aos ralis e este novo documentário da Sky é um…teaser? Pelo menos podemos sonhar…

Ontem à noite, no Stellantis Heritage Hub, em Turim, teve lugar a antestreia da série documental Sky Original “Lancia. A Lenda dos Ralis”. É uma série documental, dividida em em três partes que irá para o ar a partir de sábado, 3 de Junho, às 21h15 no Sky Documentaries e no NOW (em streaming e disponível a pedido) e às 22h30 no Sky Sport Uno e que se centra na história da marca Lancia no período 1970-1990, quando a marca dominou o mundo dos ralis, permanecendo até hoje a mais bem sucedida de sempre. Talvez chegue ao streaming ou às plataformas portuguesas…

“Lancia. La leggenda del Rally” conta a história da Lancia no mundo dos ralis no período dourado de 1970 a 1990, os anos em que a marca dominou, tornando-se a marca mais bem sucedida da história. Para apresentar a iniciativa, a Sky escolheu o Stellantis Heritage Hub na Via Plava 86 em Turim, no interior do complexo industrial de Mirafiori e a poucos passos da sede da Lancia: um local emblemático e muito evocativo, onde se encontra o departamento Stellantis Heritage, cuja missão é preservar e valorizar o património histórico das marcas Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.

Estes espaços, que conservaram o seu charme industrial original, albergam a inimitável colecção de mais de 300 automóveis antigos da empresa, incluindo uma vasta exposição dedicada precisamente à marca Lancia, incluindo os nove automóveis que inspiraram o futuro design da marca: do Aurelia B24 Spider ao Flaminia Presidenziale, do Stratos ao 037.

Lancia. A lenda dos ralis

A série documental conta a história de carros que se tornaram criaturas quase mitológicas, que se destacaram e venceram as provas mais aventureiras, e daqueles que, com paixão e um grande desejo de vencer, os imaginaram e os conduziram à vitória.

Nascido em meados dos anos 60, o Lancia Reparto Corse é a história de uma excelência totalmente italiana, que levou o pequeno Lancia Fulvia Coupé HF a ganhar o primeiro Campeonato do Mundo em 1972, contra todas as probabilidades.

E o Lancia Stratos a ser o primeiro automóvel concebido especificamente para os ralis, protagonista, em meados dos anos setenta, de um período dourado de três anos de vitórias mundiais.

Depois de alguns anos afastada das corridas, a Lancia regressou à competição em 1983 com o extremamente leve e rápido Rally 037, que superou o desafio contra o favorito Audi Quattro para vencer o histórico Monte Carlo.

O passo seguinte foi o nascimento do Lancia Delta S4, tecnicamente avançado, monstruosamente potente e extremamente difícil de domar.

A Reparto Corse retoma o desafio e, com o Delta HF integrale, conquista uma vitória totalmente italiana nos campeonatos do mundo de 1988 e 1989, vencendo mesmo o Rali Safari, que nunca tinha conseguido alcançar.

Em vésperas dos anos 90, os ralis eram um fenómeno colectivo, seguido e apoiado, arrebatador e emocionante. Mas depois de ter conquistado cinco títulos mundiais de construtores consecutivos, um recorde ainda imbatível, no final de 1991, a Lancia anuncia o seu adeus ao mundo dos ralis.

O Departamento de Corridas da Lancia espelha-se assim na história da última parte do século XX, permanecendo fiel aos seus próprios valores de inovação e criatividade engenhosa que o transformaram numa forma de ver o mundo, influenciando a história de Itália e as grandes mudanças sociais e de costumes de um país que precisava de sonhar mais do que nunca.

E a história desta aventura é contada pelos próprios protagonistas: Luca Napolitano (CEO da Marca Lancia), Roberto Giolito (Chefe do Património Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth), Massimo ‘Miki’ Biasion (piloto, campeão do mundo 1988-89), Alex Fiorio (piloto, campeão do mundo Grupo N 1987), Cesare Fiorio (Chefe de Equipa Lancia Corse 1965-1989), Sergio Limone (engenheiro de concepção da Abarth 1972-2005), Claudio Lombardi (director de motores Lancia/Abarth 1976-83 e director técnico da Lancia Corse 1984-89), Riccardo Scamarcio (actor e produtor), Beppe Severgnini (jornalista e escritor) e muitos outros.