Troféu R►ly & You: Presença em cinco provas do Campeonato de Ralis da Madeira | AutoSport

Um novo troféu irá dinamizar, em 2023, o Campeonato de Ralis Coral da Madeira, com o lançamento do R►ly & You, aberto a pilotos inscritos com o Peugeot 208 Rally4 e o Opel Corsa Rally4, havendo mais de 30 mil euros em prémios para distribuir e ainda uma aliciante prenda para o vencedor final: a participação no Rali Vinho da Madeira 2024 com um Citroen C3 Rally2!

Este projeto da Sports & You, em colaboração com a Fábrica de Tabaco Micaelense, será apresentado em fevereiro próximo no Funchal e pretende a descoberta e a promoção de jovens pilotos de ralis.

“A Sports & You orgulha-se do seu historial de apoio aos jovens, designadamente através da concretização de projetos que lhes facilitam o acesso ao início de uma carreira nos ralis, como são exemplos as edições da Peugeot Rally Cup Ibérica ou de outros troféus regionais similares, como sucede nas Canárias, os quais já permitiram destacar pilotos, entre outros, como Diogo Gago, Pedro Antunes, Pepe Lopez ou Alexandro Cachón, este último apresentado recentemente em Espanha como piloto da Citroen Racing no Campeonato do Mundo’2023 de WRC2. Portanto, eu diria que descobrir, promover e apostar em jovens pilotos faz parte do ADN da Sports & You e é nesse contexto que surge agora o R►ly & You no Campeonato de Ralis Coral da Madeira”, explica José Pedro Fontes, manager da Sports & You.

Mário Fortuna, presidente do Conselho de Administração da Fábrica de Tabaco Micaelense e da Tabacom, que opera há 25 anos na Região Autónoma da Madeira, congratula-se com esta oportunidade de, mais uma vez, esta empresa centenária estar na vanguarda da promoção do desporto automóvel ao mais alto nível, proporcionando condições para que pilotos jovens ou consagrados possam demonstrar as suas qualidades e participar num troféu de 5 provas a custos acessíveis.

“Após a Play Madeira ter sido bicampeã de ralis da Madeira com Miguel Nunes e João Paulo, e ter registado uma digna participação no campeonato transato com o saudoso Pedro Paixão, esta será, seguramente, uma competição emocionante, na qual vão sobressair aqueles que melhor prepararem as suas viaturas e mais qualidade de condução apresentarem. Esta iniciativa será uma forma mais de a Fábrica de Tabaco Micaelense deixar a sua marca no arquipélago da Madeira, onde desenvolve as suas atividades há largos anos, com forte impacto na geração de dinâmica económica e de postos de trabalho”, concluiu Mário Fortuna.

O troféu R►ly & You, com 5 provas no Campeonato de Ralis Coral da Madeira, uma das quais será o Rali Vinho da Madeira, vai colocar em confronto duas das mais competitivas e aliciantes viaturas da atualidade na categoria Rally4, o Peugeot 208 e o Opel Corsa, este último [campeão europeu ERC Júnior em 2022 com o francês Laurent Pellier] uma novidade a estrear em território nacional.

Projetados e desenvolvidos para permitir que todos os concorrentes possam exprimir as suas potencialidades ao volante, o Peugeot 208 Rally4 e o Opel Corsa Rally4 proporcionaram aos respetivos pilotos a oportunidade de serem protagonistas da Classe Rally4, tendo conquistado, no seu conjunto, nada menos que 14 campeonatos em todo o mundo em 2022. Em Portugal, na época de 2022, a dupla Ernesto Cunha/Rui Raimundo conquistou o título de 2 Rodas Motrizes no Campeonato de Portugal de Ralis, aos comandos de um Peugeot 208 Rally4.

Ambos equipados com um motor turbo 1.199cc e tração às rodas dianteiras, Peugeot 208 e Opel Corsa apresentam caraterísticas muito semelhantes. Desenvolvem uma potência máxima de 208 cv (5.450 rpm) e um binário de 290 Nm (3.000 rpm), estando equipados com uma caixa sequencial SADEV de 5 velocidades.

“Líderes indiscutíveis no mercado de Rally4, o Peugeot 208 e o Opel Corsa vão continuar a competir em todo o mundo em 2023, dando aos seus pilotos a possibilidade de garantir os melhores resultados nas competições reservadas aos veículos com tração a duas rodas”, refere Didier Clément, responsável da Competição Cliente da Stellantis Motorsport.